Prvaki na delu, Dončića kmalu čaka poslastica

Noč na četrtek prinaša devet srečanj v ligi NBA. Začelo se bo ob 23. uri v TD Gardnu, kjer bodo Boston Celtics gostili Detroit Pistons, na delu pa bodo med drugim tudi prvaki Oklahoma City Thunder, ki bodo gostili Minnesota Timberwolves.

Los Angeles Lakers in Luko Dončića naslednja tekma čaka v soboto zjutraj ob 4. uri po slovenskem času. Zagotovo nas čaka prava poslastica, saj v dvorano Crypto.com prihajajo Dallas Mavericks, ekipa, ki je po tem, ko se je letošnjega februarja v šokantni menjavi znebila 26-letnega kapetana slovenske reprezentance, povsem razpadla. Pri Teksašanih sicer tli iskrica upanja, da bi se lahko na tekmi proti Jezernikom na igrišče vrnil nekdanji član zasedbe iz mesta angelov Anthony Davis.

Liga NBA, 26. november

