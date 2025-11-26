Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
26. 11. 2025,
17.48

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Pavel Marđonović Kolesarska zveza Slovenije

Sreda, 26. 11. 2025, 17.48

56 minut

Kolesarska zveza Slovenije

Kolesarska zveza: Prednostna naloga čimprejšnja izvedba volitev

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Pavel Marđonović | Pavlu Marđonoviću je štiriletni mandat potekel junija. | Foto Filip Barbalić

Pavlu Marđonoviću je štiriletni mandat potekel junija.

Foto: Filip Barbalić

Kolesarska zveza Slovenije je za STA potrdila, da zaradi različnih razlogov volilne skupščine ne bo uspela izvesti do 30. novembra, kot je bilo sprva načrtovano, izpeljala pa jo bo v najkrajšem možnem času. Zveza tako nima predsednika, saj je Pavlu Marđonoviću štiriletni mandat potekel junija. Slednji tako opravlja vlogo zastopnika zveze.

Vršič
Sportal Vršič prej na trasi Dirke po Italiji kot francoskega Toura?

Krovna kolesarska zveza se je s tem odzvala na zapis na spletnem portalu 24ur.com, v katerem so opozorili na potek Marđonovićevega mandata. Marđonović je v izjavi za 24ur dejal, da so volilno skupščino leta 2021 prestavili z januarja na konec junija, kar se je kasneje izkazalo kot neprimeren čas za izvedbo volitev.

"Zato je na redni skupščini za leto 2024 eden izmed podpredsednikov zveze predlagal, da se volitve v prihodnje izvedejo po koncu sezone, najkasneje do 30. novembra. Delegati so sklep z veliko večino potrdili, res pa ni bilo nobenega sklepa o zastopanju zveze v vmesnem obdobju," je za omenjeni medij dejal zdajšnji zastopnik zveze Slovenije.

Tudi iz krovne zveze so na vprašanja STA o nadaljnjih korakih dejali, da volilne skupščine "zaradi intenzivne tekmovalne sezone, predlogov za spremembo statuta ter zaveze, da članicam zveza predstavi pregledna in zaključena finančna poročila", ne bodo mogli izvesti do 30. novembra.

"Prednostna naloga Kolesarske zveze Slovenije je zdaj čim prejšnja izvedba volilne skupščine," so še dodali. Ker sami postopki še niso končani, tudi o imenih morebitnih kandidatov za predsednika niso spregovorili.

"O datumu volilne skupščine bodo javnost in mediji obveščeni takoj po sklicu skupščine," so še dodali.

Do takrat pa bodo, kot je za 24ur.com dejal Marđonović, "naslednji koraki potekali skladno z zakonodajo in internimi akti zveze" ter "da vse aktivnosti zveze potekajo nemoteno".

Med te sodi redno delovanje organov zveze ter med drugim predvsem priprave na izvedbo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo v začetku oktobra prihodnje leto gostila prav Slovenija.

Pavel Marđonović Kolesarska zveza Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.