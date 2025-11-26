Kolesarska zveza Slovenije je za STA potrdila, da zaradi različnih razlogov volilne skupščine ne bo uspela izvesti do 30. novembra, kot je bilo sprva načrtovano, izpeljala pa jo bo v najkrajšem možnem času. Zveza tako nima predsednika, saj je Pavlu Marđonoviću štiriletni mandat potekel junija. Slednji tako opravlja vlogo zastopnika zveze.

Krovna kolesarska zveza se je s tem odzvala na zapis na spletnem portalu 24ur.com, v katerem so opozorili na potek Marđonovićevega mandata. Marđonović je v izjavi za 24ur dejal, da so volilno skupščino leta 2021 prestavili z januarja na konec junija, kar se je kasneje izkazalo kot neprimeren čas za izvedbo volitev.

"Zato je na redni skupščini za leto 2024 eden izmed podpredsednikov zveze predlagal, da se volitve v prihodnje izvedejo po koncu sezone, najkasneje do 30. novembra. Delegati so sklep z veliko večino potrdili, res pa ni bilo nobenega sklepa o zastopanju zveze v vmesnem obdobju," je za omenjeni medij dejal zdajšnji zastopnik zveze Slovenije.

Tudi iz krovne zveze so na vprašanja STA o nadaljnjih korakih dejali, da volilne skupščine "zaradi intenzivne tekmovalne sezone, predlogov za spremembo statuta ter zaveze, da članicam zveza predstavi pregledna in zaključena finančna poročila", ne bodo mogli izvesti do 30. novembra.

"Prednostna naloga Kolesarske zveze Slovenije je zdaj čim prejšnja izvedba volilne skupščine," so še dodali. Ker sami postopki še niso končani, tudi o imenih morebitnih kandidatov za predsednika niso spregovorili.

"O datumu volilne skupščine bodo javnost in mediji obveščeni takoj po sklicu skupščine," so še dodali.

Do takrat pa bodo, kot je za 24ur.com dejal Marđonović, "naslednji koraki potekali skladno z zakonodajo in internimi akti zveze" ter "da vse aktivnosti zveze potekajo nemoteno".

Med te sodi redno delovanje organov zveze ter med drugim predvsem priprave na izvedbo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo v začetku oktobra prihodnje leto gostila prav Slovenija.