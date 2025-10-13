Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
10.10

Zlati krog Primož Roglič Primož Roglič Kolesarska zveza Slovenije Pavel Marđonović

Pavel Marđonović padel na dobrodelnem dogodku Primoža Rogliča

Pavel Marđonović | Pavel Marđonović | Foto Filip Barbalić

Pavel Marđonović

Foto: Filip Barbalić

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v nedeljo v sklopu svojega dobrodelnega dogodka Zlati krog, ki ga je priredil četrtič, z več kot 400 prijavljenimi kolesarji ter prijatelji in gosti prekolesaril slabih 70 kilometrov v okolici Novega mesta, vrhunec pa je bil vzpon na Trško goro. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, ki pa je na spustu s Trške gore padel in končal z obvezano roko, so poročali pri MMC.

Roglič se je od sezone poslovil z dobrodelno prireditvijo. Fundacija, ki podpira različne socialne projekte, je Zlati krog pripravila v Novem mestu, kjer so skupaj s prijavninami za kolesarjenje z Rogličem in prodajo dresov na dražbi zbrali 45 tisoč evrov.

Marđonović in Roglič po koncu | Foto: Adria Mobil Marđonović in Roglič po koncu Foto: Adria Mobil

Kot so zapisali pri MMC, jo je na spustu s Trške gore skupil predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, ki pa jo je odnesel brez večjih poškodb, a s povezano roko. Kot so še navedli, so dogajanje razburkale tudi srne, ki so ob polni hitrosti pritekle v glavnino, a se je vse skupaj končalo srečno in brez dodatnih padcev. Dirka se je sicer končala pri Olimpijskem centru Novo mesto, kjer je bila na sporedu tudi dražba.

