V zadnjem obdobju so se v kolesarskih krogih znova pojavile govorice, da bi lahko Primož Roglič zapustil ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe. A prvi mož moštva, generalni direktor Ralph Denk, je te govorice odločno ovrgel. V pogovoru za Sportal je poudaril, da ima ekipa s slovenskim šampionom jasne načrte in da bo Roglič še naprej eden ključnih členov močne zasedbe, v kateri bosta osrednji vlogi igrala tudi novinec Remco Evenepoel in Florian Lipowitz. Optimističen je, da bodo z vsemi tremi načrt za letos 2026 uresničili.

Ralph Denk je razkril, kako v Red Bull - BORA - hansgrohe gradijo prihodnost – samozavestno, ambiciozno in z jasnim načrtom. Govoril je o izjemni sezoni Floriana Lipowitza, ki je z letošnjim tretjim mestom na Dirki po Franciji presenetil celoten peloton, o vlogi Primoža Rogliča, ki ostaja vodilna figura ekipe, in o pomembnih spremembah v trenerskem štabu, s katerimi ekipa vstopa v povsem novo obdobje.

Vstop Red Bulla v profesionalno kolesarstvo v preteklem letu je spremenil pravila igre. Odkar je globalni gigant postal glavni partner ekipe, ta doživlja vzpon – tako na cesti kot v zakulisju.

Primož Roglič je velik mentor mlajšemu Florianu Lipowitzu. Foto: Guliverimage

Zdaj, ko se sezona končuje, prvi mož ekipe Ralph Denk zre naprej in poudarja, da bo prihodnost še svetlejša s prihodom Remca Evenepoela. V pogovoru za Sportal je dal vedeti, da verjamejo v odlično sodelovanje trojice Primož Roglič – Remco Evenepoel – Florian Lipowitz, hkrati pa jasno izpostavil, da od slovenskega kolesarskega zvezdnika pričakujejo še veliko.

Kako gledate na sezono, ki se je z Dirko po Lombardiji končala?

Ja, največji dogodek je bil Tour de France. Tam smo se odlično odrezali (Florian Lipowitz je bil tretji za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, op. a.), kar nas veseli. Vendar pa na splošno vidimo tudi nekaj prostora za izboljšanje.

Letos ste dobili v Florianu Lipowitzu novega paradnega konja. Kako boste z njim držali korak v prihodnjih letih?

Je pomemben kolesar za nas, poseben kolesar, ker prihaja iz naše domovine, Nemčije. Z njim, Primožem (Primož Roglič, op. a.) in Remcom (Remco Evenepoel, op. a.) moramo oblikovati dober načrt za prihodnje leto. A sem zelo optimističen, da bomo ta načrt uresničili.

Remco Evenepoel in Primož Roglič bosta v naslednjem letu kolesarila za isto ekipo. Foto: Reuters, Guliverimage

Kakšno vlogo ima Primož Roglič pri razvoju mlajših kolesarjev, kot je Florian?

Primož ima ogromno izkušenj, zato bo zagotovo imel pomembno vlogo pri podpori in razvoju Floriana v prihodnjem letu. To pa ne pomeni, da bo avtomatično postal glavni pomočnik. Ne, počakati moramo na program dirk in nato oceniti, kateri dirkač bo nastopil na kateri dirki. Prezgodaj je še, da bi sprejeli odločitev. Vsekakor pa je odnos med Florianom in Primožem dober. Morda bosta nastopila na nekaterih dirkah skupaj, morda bosta imela ločena programa – to bomo še ocenili.

Ralph Denk: "Primož je še vedno odličen kolesar in od njega pričakujemo veliko."

Kaj lahko Primož po vašem mnenju še doseže? V tej sezoni ni imel ravno sreče, potem ko je moral predčasno končati Giro d'Italia, na katerem je bil sicer na dobri poti ...

Primož je še vedno odličen kolesar in od njega pričakujemo veliko. Naslednje leto pričakujemo, da bo znova konkurenčen na največjih dirkah.

Ralph Denk verjame, da bo leto 2026 uspešno. Foto: Ana Kovač

Kako pa si predstavljate sodelovanje med Evenepoelom in Rogličem, ko bo Belgijec leta 2026 uradno postal član ekipe?

Remco je še vedno v Quick-Stepu, ni ga tukaj. Ko bo uradno z nami, se bomo pogovorili in nato ocenili, ali bosta delala skupaj ali ločeno. Skratka, to moramo še oceniti.

V zadnjih mesecih ste precej preoblikovali vodstveni in trenerski štab. Kakšne spremembe prinaša to obdobje?

Vsekakor, mislim da so te spremembe v pravo smer. Zak Dempster, naš novi vodja športnega oddelka, je eden izmed nas. Bil je naš dirkač štiri leta, od 2013 do 2016. Dobro ga poznam in zelo sem vesel, da se je vrnil v vodstveno vlogo. S temi spremembami smo naredili pomemben korak naprej.