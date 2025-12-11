Kako streti Pogačarja? Evenepoel razmišlja o scenariju Rogliča in Vingegaarda iz leta 2022.

V ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, ki se v novo sezono podaja v precej prevetreni različici, bodo vodilni vlogi na prihodnji Dirki po Franciji zaupali novincu v ekipi, Remcu Evenepoelu, ki je bil na medijskem dnevu ekipe na Majorki deležen največ zanimanja, in Florianu Lipowitzu, lani tretjemu na Touru in najboljšemu med kolesarji do 25 let. Evenepoel se strinja, da bi se štirikratnega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja najlažje lotili s taktiko dveh kapetanov in nenehnimi napadi v slogu Visme iz leta 2022.

Remco Evenepoel bo dres Rdečih bikov prvič oblekel na Majorki. Pokal Majorke (Mallorca Trophy, 24. januar do 1. februar 2026) sprva ni bil v njegovem programu, a ker bo prva etapa dirke ekipni kronometer, ki je bolj kot ne redkost v sodobnem koledarju, bo nastop izvrsten trening za prvo etapo Toura, 17,4-kilometrski ekipni kronometer, ki ga bo gostila Barcelona.

"Sprva nisem nameraval nastopiti, potem pa smo ocenili, da je to idealna priložnost za pripravo na uvod Toura. Prvi dan bo zelo pomemben, zato bomo na Majorki kronometer odpeljali tako, kot bi šlo za prvo etapo Toura," je na medijskem dnevu ekipe povedal Evenepoel. "Tam je cilj že prvi dan osvojiti rumeno majico. To bi bilo res lepo."

Foto: Red Bull – BORA – hansgrohe | Maximilian Fries

Največ kolebanja glede dvojčka Giro – Tour

25-letni Belgijec je razkril, da je ekipa resno razmišljala tudi o tem, da bi v sezoni kombiniral nastop na Giru in Touru – še posebej zaradi 40-kilometrskega ravninskega kronometra na Giru, ki mu je kot olimpijskemu in trikratnemu svetovnemu prvaku v disciplini pisan na kožo, a so se po temeljitem premisleku odločili za bolj klasičen pristop.

"Največ debate je bilo okoli dvojčka Giro – Tour, saj mi profil Gira, tudi zaradi kronometra, zelo ustreza, a smo se na koncu odločili, da bom raje opravil normalno sezono in kot kolesar napredoval brez prekinitev."

Flandrija bo počakala

Čeprav so nekateri napovedovali, da bi lahko debitiral tudi na eni največjih spomeniških klasik, Dirki po Flandriji, se je ekipa odločila, da s tem še počakajo. "Nekega dne bom zagotovo štartal na Flandriji, a ne letos," je povedal Evenepoel, ki ga bomo tudi prihodnje leto zagotovo videli na dirkah Amstel Gold Race in Liege–Bastogne–Liege, verjetno tudi na Valonski puščici.

Foto: Red Bull – BORA – hansgrohe | Maximilian Fries

Na Tour z dvojnim orožjem: Evenepoel – Lipowitz

A vse bo podrejeno Touru, ki ga je letos zaradi slabega počutja in premalo treninga po decembrski poškodbi predčasno končal. A če prihodnje leto združi moči z Lipowitzem, bi bila zgodba lahko drugačna, verjame.

Na vprašanje, ali bi se lahko zgledovala po taktiki ekipe Jumbo-Visma iz leta 2022 – ko sta Jonas Vingegaard in Primož Roglič z zaporednimi napadi na Galibierju v 11. etapi strla Tadeja Pogačarja –, je odgovoril pritrdilno.

Foto: Reuters

"Mislim, da je to najboljši primer. Dva zelo močna kolesarja proti nekomu, ki je sam, a izjemno močan. Tadej je od takrat še napredoval, a način, kako sta Jonas in Primož to izpeljala, je za nas najboljši zgled," je dejal Evenepoel. "To ne pomeni, da moramo napadati že od spodnjega dela klanca, eden za drugim. Uporabimo lahko več taktik. Florian in jaz sva si taktično in v načinu dirkanja precej različna, kar je lahko odlična kombinacija," je prepričan.

Foto: Guliverimage

"Tadej je bil zadnja leta izjemen"

Kljub temu da sta se z Lipowitzem v zadnjih dveh sezonah izmenjala na tretji stopnički zmagovalnega odra Dirke po Franciji, Evenepoel, sicer znan po samozavesti, glede izziva pred seboj ostaja realen. "Vsak, ki ima možnost zmagati na tritedenski dirki, si želi zmagati Tour. Tadej je bil zadnja leta res izjemen, zato je naš cilj, kot cilj ekipe in posameznikov, da se mu čim bolj približamo in upamo, da bomo nekoč lahko zmagali. Pomembno je, da letos na Tour pridemo z zelo močno ekipo in si dokažemo, da lahko v prihodnosti ta dirka postane naša. Da jo lahko kot ekipa nekoč osvojimo."

Vodstvo Red-Bull - BORA - hangrohe se je odločilo, da se Dirke po Italiji loti z zmagovalcem izvedbe leta 2022 Jaiyem Hindleyem (intervju z njim si boste na Sportalu lahko prebrali v petek), Aleksandrom Vlasovom in Giuliem Pellizzarijem, Primož Roglič pa se vrača na Dirko po Španiji. Če bo zmagal še petič, bo postal absolutni rekorder v skupnih zmagah na tej dirki.

