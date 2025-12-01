Potem ko so organizatorji Dirke po Franciji traso prihodnje izvedbe razkrili že konec oktobra, bodo danes v Rimu svojo predstavili še organizatorji prve tritedenske dirke sezone, Dirke po Italiji. Čeprav rožnata pentlja leta 2026 ne bo zavila v Slovenijo, pa se ji bo v predzadnji, skoraj zagotovo odločilni etapi precej približala. Giro se bo začel v petek, 8. maja, v Bolgariji, končal pa se bo 31. maja (najverjetneje spet) v Rimu.

Predstavitev trase, ki bo za številne ekipe ključna usmeritev pri sestavljanju tekmovalnega koledarja za prihodnjo sezono, bo danes ob 15.30 v kompleksu Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone v Rimu. Organizatorji bodo razkrili moško in žensko različico priljubljene rožnate pentlje.

Grande partenza v Bolgariji

Ena od že potrjenih informacij je, da se bo Giro prihodnje leto začel v Bolgariji. Podobno kot lani v Albaniji bodo v sklopu t. i. Grande Partenze tam izpeljali prve tri etape. Prvi dve naj bi bili namenjeni sprinterjem, že tretja pa naj bi se končala z vzponom na klanec.

Sledil bo dan premora, namenjen logističnemu premiku karavane na italijanska tla. Prve kilometre bo gostila Kalabrija, prst italijanskega škornja na skrajnem jugu Italije.

Foto: Ana Kovač

Že v prvem tednu naj bi se zgodil eden največjih vrhuncev – vzpon na sloviti Blockhaus, ki je v preteklosti že večkrat odločal o končnem zmagovalcu Gira. Gre za zahteven klanec, ki bo favorite za skupni seštevek prisilil v razkritje kart precej prej, kot bi si želeli.

Organizatorji naj bi imeli v načrtu le eno posamično vožnjo na čas – približno 40 kilometrov dolg kronometer med Viareggiem in Masso. Bo to dovolj, da se za nastop ogreje tudi Remco Evenepoel, ki bi ga organizatorji sprejeli z odprtimi rokami, ali bo trasa bolj pisana na kožo Primožu Rogliču? Željo po nastopu na rožnati dirki je že izrazil njun moštveni kolega Giulio Pellizzari.

V zadnjem tednu naj bi se karavana preselila v Alpe in Dolomite, kjer jo čaka več visokogorskih etap in vsaj en resnično brutalen zaključek na Piani di Pezzè.

Start predzadnje etape Gira 2026 bo v kraju Gemona v Furlaniji - Julijski krajini, ki ga je leta 1976 prizadel uničujoč potres. Foto: Guliverimage

Potrjeno je, da se bo zadnja gorska etapa, ta bo na sporedu predzadnji dan Gira, začela v Gemoni (manj kot dve uri vožnje iz Ljubljane), končala pa z dvojnim vzponom do smučarskega središča Piancavallo.

Giro naj bi se ponovno končal v Rimu, kjer se po tradicionalni paradi šampionov in nazdravljanju s penino za etapno zmago merijo sprinterji.

Giro je lani po presenetljivem razpletu v predzadnji etapi s prečkanjem vzpona La Finestre in ciljem v Sestrieru dobil Britanec Simon Yates (Visma), ki je v taktičnem boju ugnal Mehičana Isaaca del Tora (UAE Emirates). Tretje mesto je osvojil Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).

Preberite še: