Real le še točko za Barco, Mbappe izenačil Ronalda

Nogometaši v la ligi igrajo še zadnje tekme v letošnjem letu. V derbiju kroga se bosta v nedeljo udarila tretji Villarreal in vodilna Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka pa bo gostoval pri Granadi. Že v soboto je bil na delu madridski Real, ki je doma z 2:0 premagal vedno neugodno Sevillo in zaostanek za vodilnimi Katalonci zmanjšal zgolj na točko.

Za uvod v 17. krog sta se na Mestalli udarila Valencia in Mallorca (1:1). Sobota prinaša nov test za Real iz Madrida, ki v zadnjem času pogosto hodi po robu, z nekaj neprepričljivimi predstavami pa je tudi zapravil vodilni položaj na lestvici. Pred tem krogom za večnim tekmecem Barcelono zaostaja za štiri točke, na Santiago Bernabeu pa je prišla Sevilla, ki v tej sezoni igra po sistemu toplo-hladno, drži pa mesto na sredini tabele.

Strelca za zmago Reala nad Sevillo sta bila Jude Bellingham v 38. minuti in Kylian Mbappe z bele točke v zaključku tekme. To je bil 59. zadetek Francoza v koledarskem letu, s čimer je Mbappe izenačil klubski rekord Cristiana Ronalda iz leta 2013. Sevilla je imela kar nekaj priložnosti za zadetek, vendar je bil vratar Thibaut Courtois vedno na mestu. Sicer pa so gostje prejeli dva rdeča kartona. Ob polčasu je bil zaradi ugovarjanja, ker je sodnik spregledal drugi rumeni karton Rodrygu izključen trener Matias Almeyda, v 68. minuti pa je moral zelenico stadiona Bernabeu zaradi dveh kazni zapustiti Marcao.

Jan Oblak se po pokalnem premoru vrača v vrata Atletica. Foto: Guliverimage Za uvod v nedeljsko dogajanje se bosta udarila Girona in madridski Atletico, kjer gre pričakovati, da se bo po pokalnem premoru, kjer ga je Diego Simeone že tradicionalno posadil na klop, med vratnici rdeče-belih vrnil Jan Oblak. Sledil bo derbi kroga, v katerem bo Villarreal poskušal zmešati štrene vodilni Barceloni in še dodatno začiniti boj za vrh. Pri Kataloncih se je med tednom na pokalnem dvoboju med vratnici vrnil Marc-Andre ter Stegen, zanimivo pa bo videti, ali bo nemškega čuvaja mreže njegov rojak na klopi Barce Hansi Flick v ogenj poslal tudi na prvenstvenem obračunu.

Krog in hkrati leto 2025 v la ligi bosta v ponedeljek sklenila Athletic Bilbao in Espanyol.

Špansko prvenstvo, 17. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica: