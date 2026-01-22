Barcelona en mesec brez Pedrija

Trener Barcelone Hansi Flick en mesec ne bo mogel računati na svojega najboljšega nogometaša Pedrija, ki si je v sredo na tekmi lige prvakov poškodoval stegensko mišico na desni nogi.

Klub je v sporočilu za javnost zapisal, da ima španski reprezentant poškodbo mišice, mediji iz Katalonije pa poudarjajo, da jo je Pedri še dobro odnesel, saj so televizijski posnetki iz Prage kazali na resnejšo poškodbo.

Pedri bo okvirno manjkal na šestih tekmah. Zagotovo naslednji teden, ko se bo Barcelona doma borila proti Koebenhavnu za uvrstitev med prvih osem v ligi prvakov, prav tako bo izpustil pokalno tekmovanje ter vsaj pet tekem v španskem prvenstvu proti Oviedu, Elcheju, Mallorci, Gironi in Osasuni.

Preberite še: