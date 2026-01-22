Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
15.45

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Barcelona Pedri

Četrtek, 22. 1. 2026, 15.45

25 minut

Barcelona en mesec brez Pedrija

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Pedri, Barcelona | Pedri bo okvirno manjkal na šestih tekmah. | Foto Reuters

Pedri bo okvirno manjkal na šestih tekmah.

Foto: Reuters

Trener Barcelone Hansi Flick en mesec ne bo mogel računati na svojega najboljšega nogometaša Pedrija, ki si je v sredo na tekmi lige prvakov poškodoval stegensko mišico na desni nogi.

Klub je v sporočilu za javnost zapisal, da ima španski reprezentant poškodbo mišice, mediji iz Katalonije pa poudarjajo, da jo je Pedri še dobro odnesel, saj so televizijski posnetki iz Prage kazali na resnejšo poškodbo.

Pedri bo okvirno manjkal na šestih tekmah. Zagotovo naslednji teden, ko se bo Barcelona doma borila proti Koebenhavnu za uvrstitev med prvih osem v ligi prvakov, prav tako bo izpustil pokalno tekmovanje ter vsaj pet tekem v španskem prvenstvu proti Oviedu, Elcheju, Mallorci, Gironi in Osasuni.

Preberite še:

Barcelona, Olmo, Fermin
Sportal Barcelona do nujnih treh točk, jubilant Oblak z remijem, varna le Arsenal in Bayern
Lamine Yamal, Real Sociedad : Barcelona
Sportal Navijačem Real Madrida se smeji, Barceloni spodletelo
Racing Barcelona
Sportal Barcelona ni doživela usode Reala, Katalonci izločili najboljšega drugoligaša
špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Barcelona Pedri
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.