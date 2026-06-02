Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
2. 6. 2026,
9.17

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Terme Ptuj ovadba tožba tožilstvo

Torek, 2. 6. 2026, 9.17

48 minut

Utopitev dečka v Termah Ptuj: vložena tožba proti štirim osebam

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
terme ptuj sava turizem | Tragična nesreča se je zgodila na praznovanju rojstnega dne v Termah Ptuj.

Tragična nesreča se je zgodila na praznovanju rojstnega dne v Termah Ptuj.

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je po smrti šestletnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v Termah Ptuj, na ptujsko okrožno sodišče vložilo obtožbo. Ta je vložena proti trem fizičnim in eni pravni osebi, poroča časnik Delo.

Deček se je januarja 2023 v Termah Ptuj udeležil rojstnodnevne zabave, za kar so v organizaciji Term Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. V Termah Ptuj so po nesreči poudarili, da je bilo v vodnem parku prisotno potrebno osebje, reševalci iz vode pa so otroku takoj nudili prvo pomoč in poklicali reševalno vozilo.

Dve osebi osumljeni povzročitve smrti iz malomarnosti 

Kriminalisti so po smrti otroka vložili kazensko ovadbo zoper dve osebi, ki ju utemeljeno sumijo kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, po končani sodni preiskavi pa je tožilstvo vložilo obtožbo.

Ta je vložena zoper dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, zoper fizično osebo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu in zoper pravno osebo prav tako zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

Ovadeni animatorki, predsednici kluba očitajo ogrožanje varnosti pri delu 

Policija je sicer zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti ovadila animatorki iz kluba, ki sta skrbeli za otroke. V sodni preiskavi pa je tožilstvo vložilo zahtevo za razširitev preiskave še na eno fizično osebo, ki ji je očitalo ogrožanje varnosti pri delu. Po poročanju Dela naj bi šlo za predsednico plavalnega kluba.

Utopitev otroka
Novice Kriminalisti po utopitvi dečka v Termah Ptuj ovadili animatorki
Bazen
Novice Po utopitvi otroka policisti preiskujejo sum povzročitve smrti iz malomarnosti
Terme Ptuj ovadba tožba tožilstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.