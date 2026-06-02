Utopitev dečka v Termah Ptuj: vložena tožba proti štirim osebam

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je po smrti šestletnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v Termah Ptuj, na ptujsko okrožno sodišče vložilo obtožbo. Ta je vložena proti trem fizičnim in eni pravni osebi, poroča časnik Delo.

Deček se je januarja 2023 v Termah Ptuj udeležil rojstnodnevne zabave, za kar so v organizaciji Term Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. V Termah Ptuj so po nesreči poudarili, da je bilo v vodnem parku prisotno potrebno osebje, reševalci iz vode pa so otroku takoj nudili prvo pomoč in poklicali reševalno vozilo.

Dve osebi osumljeni povzročitve smrti iz malomarnosti

Kriminalisti so po smrti otroka vložili kazensko ovadbo zoper dve osebi, ki ju utemeljeno sumijo kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, po končani sodni preiskavi pa je tožilstvo vložilo obtožbo.

Ta je vložena zoper dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, zoper fizično osebo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu in zoper pravno osebo prav tako zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

Ovadeni animatorki, predsednici kluba očitajo ogrožanje varnosti pri delu

Policija je sicer zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti ovadila animatorki iz kluba, ki sta skrbeli za otroke. V sodni preiskavi pa je tožilstvo vložilo zahtevo za razširitev preiskave še na eno fizično osebo, ki ji je očitalo ogrožanje varnosti pri delu. Po poročanju Dela naj bi šlo za predsednico plavalnega kluba.