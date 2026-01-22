Nove bizarne podrobnosti delovanja lažnega policista na Brniku: znanca je potegnil za nos

Na dan prihajajo nove podrobnosti o lažnem policistu, ki je deloval na letališču Brnik. Po neuradnih informacijah Dnevnika je bil lažni policist nekdanji varnostnik na letališču. Znancu iz policijskih vrst je dejal, da je pomožni policist, in ga prosil, ali ga lahko vpelje v delo.

Varnostnik, ki je delal na brniškem letališču, je po poročanju časnika med svojim delom spoznal več policistov, enemu izmed njih pa je nato dejal, da je vmes postal pomožni policist, ki se zanima, da bi občasno pomagal policistom prav na letališču. Zato bi se seveda rad seznanil z delom policistov na letališču.

Posodil mu je uniformo in predstavil policijsko delo

In znanec je besedam varnostnika verjel. Ta ga je prepričal celo, da mu je posodil uniformo in mu predstavil policijsko delo. Skupaj naj bi bila nato večkrat ponoči v prostorih letališča, natančneje v garaži, piše Dnevnik.

Da se ponoči dogaja nekaj čudnega, naj bi zaznali na policiji, ki naj bi preveč naivnega policista in njegovega prijatelja varnostnika nazadnje zasačila na kraju.

Ovadba za oba

Kot je poročal Večer, so kranjski kriminalisti dogajanje razkrili septembra lani. Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar sta predpisana denarna kazen ali zapor do leta dni. Policista, ki naj bi mu pri tem pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju. Prejel je tudi pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja, ostaja pa zaposlen na Postaji letališke policije Brnik.