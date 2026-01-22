Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
12.43

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Četrtek, 22. 1. 2026, 12.43

17 minut

ZZZS po prvih ocenah leto 2025 sklenil s 86,1 milijona evrov primanjkljaja

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ZZZS | Foto STA

Foto: STA

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je po prvih ocenah leto 2025 sklenil s 86,1 milijona evrov primanjkljaja v delu za obvezno zdravstveno zavarovanje. V delu obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo pa je leto končal s 143 milijoni evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje so znašali 5,76 milijarde evrov, odhodki pa 5,85 milijarde evrov. Transfer iz državnega proračuna je lani znašal 420 milijonov evrov. Primanjkljaj bodo v celoti pokrili iz presežka preteklih let.

Predsednik upravnega odbora ZZZS Miroslav Smrekar je na današnji novinarski konferenci dejal, da je bil primanjkljaj načrtovan, "tako da je rezultat na cilju". Dodal je, da so na poslovanje vplivali učinki plačne reforme, in sicer prenizko vrednotenje stroškov plač v javnem zdravstvu, povečanje absentizma in nižji vplačani prispevki ob koncu leta.

Presežek bodo prenesli v prihodnja leta

V delu obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo je zavod leto 2025 sklenil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 143 milijonov evrov. Prihodki so znašali 270,6 milijona evrov, odhodki pa 127,7 milijona evrov. Presežek bodo prenesli v prihodnja leta, je danes pojasnila vodja področja za finance in računovodstvo Daniela Dimić.

Generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo pa je povedal, da jim je v letu 2025 z omejenimi sredstvi uspelo zadržati raven kazalnikov na zavidljivi ravni in da so zagotovili stabilno financiranje. Povečalo se je število izvedenih programov, s plačilom prospektivnih programov po realizaciji pa se je povečala tudi dostopnost.

Za leto 2026 Ljoljo napoveduje niz ukrepov na vseh področjih delovanja zavoda. Ključna naloga zavoda pa je povečati učinkovitost porabe sredstev in zagotoviti večjo vrednost za vsak porabljen evro.

Radiolog Mitja Rupreht, UKC Maribor
Novice Mariborski radiolog po vsaki inšpekciji za zasebnike delal še več
magnetna resonanca
Novice Radiologi iz UKC Maribor z dodatnim delom pri zasebnikih zaslužijo več deset tisoč evrov mesečno
operacija
Novice Kirurgi, ki napovedujejo propad oddelka na UKC, že odprli zasebne klinike
operacija
Novice ZZZS s prihodnjim letom najavil prenovo financiranja akutne bolnišnične obravnave
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.