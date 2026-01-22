ZZZS po prvih ocenah leto 2025 sklenil s 86,1 milijona evrov primanjkljaja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je po prvih ocenah leto 2025 sklenil s 86,1 milijona evrov primanjkljaja v delu za obvezno zdravstveno zavarovanje. V delu obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo pa je leto končal s 143 milijoni evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje so znašali 5,76 milijarde evrov, odhodki pa 5,85 milijarde evrov. Transfer iz državnega proračuna je lani znašal 420 milijonov evrov. Primanjkljaj bodo v celoti pokrili iz presežka preteklih let.

Predsednik upravnega odbora ZZZS Miroslav Smrekar je na današnji novinarski konferenci dejal, da je bil primanjkljaj načrtovan, "tako da je rezultat na cilju". Dodal je, da so na poslovanje vplivali učinki plačne reforme, in sicer prenizko vrednotenje stroškov plač v javnem zdravstvu, povečanje absentizma in nižji vplačani prispevki ob koncu leta.

Presežek bodo prenesli v prihodnja leta

V delu obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo je zavod leto 2025 sklenil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 143 milijonov evrov. Prihodki so znašali 270,6 milijona evrov, odhodki pa 127,7 milijona evrov. Presežek bodo prenesli v prihodnja leta, je danes pojasnila vodja področja za finance in računovodstvo Daniela Dimić.

Generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo pa je povedal, da jim je v letu 2025 z omejenimi sredstvi uspelo zadržati raven kazalnikov na zavidljivi ravni in da so zagotovili stabilno financiranje. Povečalo se je število izvedenih programov, s plačilom prospektivnih programov po realizaciji pa se je povečala tudi dostopnost.

Za leto 2026 Ljoljo napoveduje niz ukrepov na vseh področjih delovanja zavoda. Ključna naloga zavoda pa je povečati učinkovitost porabe sredstev in zagotoviti večjo vrednost za vsak porabljen evro.