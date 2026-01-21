Šesterica osumljenih za sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, ki so jih v torek prijeli mariborski policisti, je trenutno še vedno v pridržanju. Kriminalisti namreč še vedno izvajajo nekatere aktivnosti v skladu z zakonom o kazenskem postopku z namenom zavarovanja dokazov o kaznivem dejanju, so za STA povedali na Policijski upravi Maribor.

Mariborski policisti so v torek zjutraj zaradi utemeljenih razlogov za sum izsiljevanja odvzeli prostost šestim osebam, pri katerih so potekale hišne preiskave. Več podrobnosti o zadevi s policije za zdaj niso sporočili, je pa Večer poročal, da so pri prijetju dveh osumljencev sodelovali tudi pripadniki specialne enote policije.

Po podatkih portala 24ur naj bi bilo žrtev izsiljevanja več. Neuradno naj bi jim osumljenci grozili, da jih bodo javno sramotili, če jim ne bodo plačali zahtevanih zneskov.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah Večera so kriminalisti v preiskavah med drugim iskali več tehničnih izdelkov, kupljenih v različnih trgovinah, tudi z obročnim odplačevanjem oziroma prek hitrih kreditov. Prav ti naj bi bili dokaz, da so žrtve izsiljevanja pod pritiskom in grožnjami prisilili v finančne obveznosti, ki presegajo klasično izročitev gotovine.

Razširjena nova oblika izsiljevanja

Ob tem časnik dodaja, da se je v Sloveniji v zadnjem času razširila nova oblika izsiljevanja, s katero se storilci na družbenih omrežjih in komunikacijskih aplikacijah predstavljajo kot mladoletnice, z moškimi vzpostavijo stik in se z njimi dogovorijo za srečanje. Ko žrtev pride na dogovorjeno lokacijo, jo tam pričaka skupina izsiljevalcev, ki jih z grožnjami izsiljuje za denar.

Izsiljevanje se pogosto ne konča z enkratnim ropom, saj osumljenci žrtve, ki se bojijo razkritja osebnih, obremenjujočih informacij in javne sramote, silijo v dodatna plačila, pri čemer uporabljajo različne metode. Med njimi je tudi prisila, da moški v spremstvu storilcev odidejo v trgovine s tehničnim blagom, kjer morajo kupiti dražje elektronske naprave, še piše Večer.

Namesto mladoletnice ga je pričakala skupina zamaskirancev

Podobni primeri so se zgodili tudi lani. Med drugim policisti preiskujejo primer moškega iz Radencev, ki so ga sredi decembra na podoben način zvabili v Maribor, kjer ga je namesto mladoletnice pričakala skupina zamaskiranih neznancev. Ti so ga pretepli, poškodovali njegovo vozilo ter mu ukradli denar in bančno kartico.

Napadli tudi nekdanjega župana Dornave

Med odmevnejšimi primeri je bil tudi dogodek, v katerega je bil vpleten zdaj že nekdanji župan Dornave, ki je pozneje odstopil po razkritju, da je prek aplikacije stopil v stik z osebo, za katero je verjel, da je deček, in jo nagovarjal k srečanju. Na dogovorjenem mestu ga je pričakala skupina najstnikov in ga napadla.