Avtor:
Na. R.

Sreda,
21. 1. 2026,
21.32

Ljubljana pomoč iskalna akcija policija Litija pogrešani

Pogrešajo Luko iz Litije. Nujno potrebuje pomoč.

Luka Grabnar, pogrešana oseba, Litija | Svojci so sporočili, da pogrešajo Luko iz Litije. | Foto PU Ljubljana

Svojci so sporočili, da pogrešajo Luko iz Litije.

Foto: PU Ljubljana

Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešanega 24-letnega Luke Grabnarja iz Litije.

Luka Grabnar je visok okoli 165 centimetrov, suhe postave, svetlih oči, svetle polti, zelo kratko postriženih las, oblečen v temnejša oblačila, obut v črne gležnjarje in nosi očala.

Zadnjič so ga opazili danes dopoldne na območju Ljubljane. Gre za osebo, ki potrebuje pomoč. Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija za informacije prosi tudi javnost.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Litija na (01) 890 02 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

