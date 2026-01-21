Sreda, 21. 1. 2026, 21.32
Pogrešajo Luko iz Litije. Nujno potrebuje pomoč.
Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešanega 24-letnega Luke Grabnarja iz Litije.
Zadnjič so ga opazili danes dopoldne na območju Ljubljane. Gre za osebo, ki potrebuje pomoč. Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija za informacije prosi tudi javnost.
Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Litija na (01) 890 02 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.