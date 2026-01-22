Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
22. 1. 2026,
11.06

16 minut

Prodajalki zagrozil z ostrim predmetom, ukradel denar in pobegnil. Policija ga išče.

A. P. K.

Fotografija storilca je simbolična.

Fotografija storilca je simbolična.

Foto: Shutterstock

Mariborski policisti so bili v sredo okoli 14. ure obveščeni o kaznivem dejanju ropa v prodajalni na območju Studencev v Mariboru, kjer naj bi moški od prodajalke z ostrim predmetom zahteval denar, ga odtujil in poslovalnico zapustil.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, danes pa nadaljujejo z intenzivnimi preiskovalnimi aktivnostmi z namenom izsleditve storilca, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policija Brnik
Nove bizarne podrobnosti delovanja lažnega policista na Brniku: znanca je potegnil za nos
slovenska policija
Policija preklicala iskanje pogrešanega 24-letnika iz Litije
Lisice, aretacija, vklenjen
Šest osumljenih izsiljevanja še vedno pridržanih. Žrtev naj bi bilo več.
kaznivo dejanje denar kraja Maribor policija rop
