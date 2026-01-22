Četrtek, 22. 1. 2026, 11.06
Prodajalki zagrozil z ostrim predmetom, ukradel denar in pobegnil. Policija ga išče.
Mariborski policisti so bili v sredo okoli 14. ure obveščeni o kaznivem dejanju ropa v prodajalni na območju Studencev v Mariboru, kjer naj bi moški od prodajalke z ostrim predmetom zahteval denar, ga odtujil in poslovalnico zapustil.
Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, danes pa nadaljujejo z intenzivnimi preiskovalnimi aktivnostmi z namenom izsleditve storilca, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.