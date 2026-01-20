Odpoved? Nikar ne podpisujte brez pregleda!

Prejem odpovedi pogodbe o zaposlitvi je vedno neprijetno presenečenje. Še posebej težko je, ko se za odpovedjo skriva sum nezakonitosti. Ali ste prepričani, da je razlog za odpoved res utemeljen? Delodajalci kot razlog pogosto navedejo poslovne razloge – vendar ali veste, kdaj so ti razlogi upravičeni in kdaj ne? Gre v vašem primeru morda za nezakonito odpoved iz poslovnih razlogov?

Odpoved iz poslovnih razlogov – kateri so pravi razlogi?

Odpoved iz poslovnih razlogov je ena najpogostejših vrst rednih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je odpoved iz poslovnih razlogov mogoča, kadar delodajalec zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških ali strukturnih sprememb ne more več zagotavljati dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. V primeru tovrstne odpovedi vam, če ste bili pri delodajalcu zaposleni več kot eno leto, pripada odpravnina, ki je odvisna od časa zaposlitve in vaše osnovne plače. Prav tako vam ob prijavi v evidenco brezposelnih oseb pripada tudi denarno nadomestilo za brezposelnost.

Pomembno je, da delodajalec v odpovedi jasno navede resnične in konkretne razloge. Splošne in nejasne navedbe, kot so "padec prodaje" ali "optimizacija poslovanja", lahko nakazujejo na pomanjkljivo utemeljitev. Če sumite, da razlogi niso resnični, je nujno, da se o odpovedi posvetuje s pravnikom.

Nezakonita odpoved in pregled odpovedi pri pravniku

Kaj storiti, če sumite, da odpoved ni zakonita? Prvi korak je, da odpoved pregleda pravnik. Strokovnjak za delovno pravo lahko preveri, ali so navedeni razlogi skladni z zakonodajo in ali je bil postopek odpovedi izpeljan pravilno. Zagotavljamo, da lahko delodajalci hitro storijo napako ali napake, ki vodijo v nastanek delovnega spora.

Pogoste napake delodajalcev vključujejo:

odsotnost pisne obrazložitve odpovedi,

neupoštevanje zakonskih rokov in pravil o odpovednem roku,

neponujanje drugih prostih delovnih mest, če ta v podjetju obstajajo.

Pravnik na dlani bo preveril vse te elemente in ocenil, ali je odpoved zakonita ali ne. Če ni, vam bo predlagal nadaljnje ukrepe, kot so vložitev tožbe za ugotovitev nezakonitosti odpovedi ali zahtevek za odškodnino, ki vam v tem primeru pripada.

Kakšne so moje možnosti in pravice?

Če se izkaže, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, ima delavec pravico do več oblik varstva.

Ena izmed njih je razveljavitev samo odpovedi: vrnete se v delovno razmerje in na delovno mesto. Ob tem hkrati prejmete tudi poplačilo vseh neizplačanih plač, ki so nastale v tem obdobju, skupno z obrestnimi in povračilom drugih stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi.

Nikar ne pozabite na odškodnino zaradi nezakonite odpovedi o zaposlitvi.

Za uveljavljanje teh pravic je ključno pravočasno ukrepanje, saj zakon določa stroge roke za vložitev tožbe. Če menite, da je bila odpoved nezakonita, se čim prej obrnite na strokovnjaka. Pravnik na dlani je v tem primeru prava rešitev.

