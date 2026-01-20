Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
20. 1. 2026,
8.47

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
odpoved delovnega razmerja odpoved Pravnik na dlani noad PR članek

Torek, 20. 1. 2026, 8.47

1 ura, 6 minut

Odpoved? Nikar ne podpisujte brez pregleda!

Oglasno sporočilo
Pravnik na dlani - nezajkonita odpoved | Foto Sedem d.o.o.

Foto: Sedem d.o.o.

Prejem odpovedi pogodbe o zaposlitvi je vedno neprijetno presenečenje. Še posebej težko je, ko se za odpovedjo skriva sum nezakonitosti. Ali ste prepričani, da je razlog za odpoved res utemeljen? Delodajalci kot razlog pogosto navedejo poslovne razloge – vendar ali veste, kdaj so ti razlogi upravičeni in kdaj ne? Gre v vašem primeru morda za nezakonito odpoved iz poslovnih razlogov?

Odpoved iz poslovnih razlogov – kateri so pravi razlogi?

Odpoved iz poslovnih razlogov je ena najpogostejših vrst rednih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je odpoved iz poslovnih razlogov mogoča, kadar delodajalec zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških ali strukturnih sprememb ne more več zagotavljati dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. V primeru tovrstne odpovedi vam, če ste bili pri delodajalcu zaposleni več kot eno leto, pripada odpravnina, ki je odvisna od časa zaposlitve in vaše osnovne plače. Prav tako vam ob prijavi v evidenco brezposelnih oseb pripada tudi denarno nadomestilo za brezposelnost.

Pomembno je, da delodajalec v odpovedi jasno navede resnične in konkretne razloge. Splošne in nejasne navedbe, kot so "padec prodaje" ali "optimizacija poslovanja", lahko nakazujejo na pomanjkljivo utemeljitev. Če sumite, da razlogi niso resnični, je nujno, da se o odpovedi posvetuje s pravnikom.

Sumite na delodajalčevo kršitev zakonodaje? Ničesar ne podpisujte brez pregleda pravnika. Pravnik na dlani poleg pravnega svetovanja ponuja tudi pregled dokumentacije in pripravo dokumentov (pritožbe, prijave na inšpektorat …). Ne prepuščajte stvari naključju in pokličite 01 280 8000.

 Nezakonita odpoved in pregled odpovedi pri pravniku

Kaj storiti, če sumite, da odpoved ni zakonita? Prvi korak je, da odpoved pregleda pravnik. Strokovnjak za delovno pravo lahko preveri, ali so navedeni razlogi skladni z zakonodajo in ali je bil postopek odpovedi izpeljan pravilno. Zagotavljamo, da lahko delodajalci hitro storijo napako ali napake, ki vodijo v nastanek delovnega spora.

Pogoste napake delodajalcev vključujejo:

  • odsotnost pisne obrazložitve odpovedi,
  • neupoštevanje zakonskih rokov in pravil o odpovednem roku,
  • neponujanje drugih prostih delovnih mest, če ta v podjetju obstajajo.

Pravnik na dlani bo preveril vse te elemente in ocenil, ali je odpoved zakonita ali ne. Če ni, vam bo predlagal nadaljnje ukrepe, kot so vložitev tožbe za ugotovitev nezakonitosti odpovedi ali zahtevek za odškodnino, ki vam v tem primeru pripada.

Pravnik na dlani - nezajkonita odpoved | Foto: Sedem d.o.o. Foto: Sedem d.o.o.

Kakšne so moje možnosti in pravice?

Če se izkaže, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, ima delavec pravico do več oblik varstva.

Ena izmed njih je razveljavitev samo odpovedi: vrnete se v delovno razmerje in na delovno mesto. Ob tem hkrati prejmete tudi poplačilo vseh neizplačanih plač, ki so nastale v tem obdobju, skupno z obrestnimi in povračilom drugih stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi.

Nikar ne pozabite na odškodnino zaradi nezakonite odpovedi o zaposlitvi.

Za uveljavljanje teh pravic je ključno pravočasno ukrepanje, saj zakon določa stroge roke za vložitev tožbe. Če menite, da je bila odpoved nezakonita, se čim prej obrnite na strokovnjaka. Pravnik na dlani je v tem primeru prava rešitev.

Naročnik oglasnega sporočila je Sedem, d. o. o.

odpoved delovnega razmerja odpoved Pravnik na dlani noad PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.