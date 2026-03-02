Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poškodba pri delu nadomestilo iz invalidskega zavarovanja ZPIZ-2 invalidska pokojnina invalid III. kategorije pokojnina Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 4.00

6 ur, 16 minut

Pravnik na dlani

Invalid III. kategorije: kdaj izpolnite pogoje za invalidsko pokojnino (ZPIZ-2)? #pravni nasvet

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
moški pokojnina izračun | Invalidska pokojnina in pogoji po ZPIZ-2: pri III. kategoriji so ključni starost, status zavarovanja in morebitna poškodba pri delu. | Foto Shutterstock

Invalidska pokojnina in pogoji po ZPIZ-2: pri III. kategoriji so ključni starost, status zavarovanja in morebitna poškodba pri delu.

Foto: Shutterstock

Sem star 59 let. Imam oddelanih 29,8 leta delovne dobe. Lani mi je ZPIZ prištel 4 leta, ko sem dopolnil 58 let. Bil sem samostojni avtoprevoznik in imam invalidnost III. kategorije. Problem je nastal, ko sem imel težave s hrbtenico. Vse se je začelo leta 2008, ko sem imel prometno nesrečo. Od takrat nisem mogel več dobro delati. ZPIZ me je takrat poslal na zdravniški pregled in določili so, da ne smem več opravljati poklica voznika. Kljub temu sem do leta 2014 to po sili razmer opravljal, leta 2014 pa sem dejavnost odjavil. Od leta 2014 do danes sem na zavodu in prejemam nadomestilo za invalidnost. Zdaj imam operacijo hrbtenice, zato me zanima, kakšne možnosti imam za invalidsko pokojnino.

Kot invalid III. kategorije pri 59 letih trenutno načeloma ne izpolnjujete pogojev za invalidsko pokojnino neposredno iz naslova III. kategorije, vendar gre v vašem primeru za nekoliko kompleksnejšo situacijo.

Kaj pomeni invalidnost III. kategorije?

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 s spremembami in dopolnitvami, ZPIZ-2) v 41. členu taksativno našteva pogoje za pridobitev invalidske pokojnine. Invalid III. kategorije pridobi to pravico le v dveh primerih: (1) po četrti alineji, ko dopolni 65 let starosti in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev; ali (2) po peti alineji, ko invalid II. ali III. kategorije, ki uživa nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, ni vključen v obvezno zavarovanje in je v zadnjih desetih letih najmanj osem let užival nadomestilo kot brezposelna oseba, dopolni 62 let starosti. Slednji pogoj je za vas načeloma najobetavnejši: že zdaj kumulativno izpolnjujete vse pogoje razen starosti 62 let.

Anton Dobrina, pokojninski svetovalec
Novice Pokojninski svetovalec: kaj se po letu 2028 spreminja pri pokojnini

Poškodba pri delu ali bolezen: zakaj je razlika pomembna?

Nadalje je treba dodati, da se prometna nesreča med opravljanjem avtoprevozniške dejavnosti po 66. členu ZPIZ-2 (prva alineja prvega odstavka) lahko kvalificira kot poškodba pri delu – poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovanec zavarovan (15. člen ZPIZ-2). To ima ključno posledico: po 42. členu ZPIZ-2 pridobite pravico do invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo (pri bolezni ali poškodbi zunaj dela se zahteva pokojninska doba v obsegu tretjine delovnih let).

Predlagamo, da svojo situacijo preverite tudi na najbližji območni enoti ZPIZ.

Pravnik na dlani

Sedem d.o.o. prometna nesreča
Avtomoto Prometna nesreča: kaj storiti, da zaščitite sebe in svoje pravice?
podpisovanje pogodba
Novice Ali moram podpisati aneks o delu od ponedeljka do petka? #pravni nasvet
prodaja motorja rokovanje
Novice Kupec po nakupu mopeda grozi z odvetnikom: kako odgovoriti?
Zpiz
Novice Znano je, za koliko se bodo letos povišale pokojnine
ZPIZ
Novice 80-odstotna telesna okvara: kaj pomeni odločba ZPIZ in ali mi pripada invalidnina?
Pravnik na dlani - težave z vozilom
Novice Težave z vozilom? Garancija ni vedno edina rešitev.
starejši moški upokojenec
Novice Starostna ali invalidska pokojnina: zakaj se je ZPIZ odločil za starostno?
poškodba pri delu nadomestilo iz invalidskega zavarovanja ZPIZ-2 invalidska pokojnina invalid III. kategorije pokojnina Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.