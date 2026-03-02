Sem star 59 let. Imam oddelanih 29,8 leta delovne dobe. Lani mi je ZPIZ prištel 4 leta, ko sem dopolnil 58 let. Bil sem samostojni avtoprevoznik in imam invalidnost III. kategorije. Problem je nastal, ko sem imel težave s hrbtenico. Vse se je začelo leta 2008, ko sem imel prometno nesrečo. Od takrat nisem mogel več dobro delati. ZPIZ me je takrat poslal na zdravniški pregled in določili so, da ne smem več opravljati poklica voznika. Kljub temu sem do leta 2014 to po sili razmer opravljal, leta 2014 pa sem dejavnost odjavil. Od leta 2014 do danes sem na zavodu in prejemam nadomestilo za invalidnost. Zdaj imam operacijo hrbtenice, zato me zanima, kakšne možnosti imam za invalidsko pokojnino.

Kot invalid III. kategorije pri 59 letih trenutno načeloma ne izpolnjujete pogojev za invalidsko pokojnino neposredno iz naslova III. kategorije, vendar gre v vašem primeru za nekoliko kompleksnejšo situacijo.

Kaj pomeni invalidnost III. kategorije?

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 s spremembami in dopolnitvami, ZPIZ-2) v 41. členu taksativno našteva pogoje za pridobitev invalidske pokojnine. Invalid III. kategorije pridobi to pravico le v dveh primerih: (1) po četrti alineji, ko dopolni 65 let starosti in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev; ali (2) po peti alineji, ko invalid II. ali III. kategorije, ki uživa nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, ni vključen v obvezno zavarovanje in je v zadnjih desetih letih najmanj osem let užival nadomestilo kot brezposelna oseba, dopolni 62 let starosti. Slednji pogoj je za vas načeloma najobetavnejši: že zdaj kumulativno izpolnjujete vse pogoje razen starosti 62 let.

Poškodba pri delu ali bolezen: zakaj je razlika pomembna?

Nadalje je treba dodati, da se prometna nesreča med opravljanjem avtoprevozniške dejavnosti po 66. členu ZPIZ-2 (prva alineja prvega odstavka) lahko kvalificira kot poškodba pri delu – poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovanec zavarovan (15. člen ZPIZ-2). To ima ključno posledico: po 42. členu ZPIZ-2 pridobite pravico do invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo (pri bolezni ali poškodbi zunaj dela se zahteva pokojninska doba v obsegu tretjine delovnih let).

Predlagamo, da svojo situacijo preverite tudi na najbližji območni enoti ZPIZ.

Pravnik na dlani