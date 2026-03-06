Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
6. 3. 2026,
4.00

Pravnik na dlani

Vrednostni bon se davčno obravnava kot boniteta, zato lahko vpliva na odtegljaje pri plači #pravni nasvet

masaža | Vrednostni bon za SPA se davčno obravnava kot boniteta, zato lahko vpliva na odtegljaje pri plači. | Foto Shutterstock

Vrednostni bon za SPA se davčno obravnava kot boniteta, zato lahko vpliva na odtegljaje pri plači.

Foto: Shutterstock

V podjetju sem zaposlen 15 let. Za nagrado sem prejel vrednostni bon za toplice v vrednosti 300 € v fizični obliki. Pri naslednji plači je navedena postavka drugi prejemki, ki pa niso prišteti k plači. Zaradi tega so višji odtegljaji od plače in je plača znižana za 114 € v primerjavi s plačo iz prejšnjega meseca. Ali je pravilno, da se mi trga od plače, tudi če prejemek ni bil nakazan na račun?

Kaj pomeni postavka "drugi prejemki" na plačilni listi?

Obdavčitev vrednostnega bona v višini 300 € je pravilna in zakonita. Dejstvo, da bon ni bil nakazan na račun, je irelevantno – oblika izplačila (denar, bon, v naravi) ne vpliva na davčno obravnavo. Vrednostni bon se šteje kot boniteta oziroma drug dohodek iz delovnega razmerja in je v celoti obdavčljiv.

V skladu z določbo 39. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu zagotovi delodajalec v zvezi z zaposlitvijo. Boniteta vključuje zlasti darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve.

Zakaj se bon obdavči, če ni bil izplačan v denarju?

Po 37. členu ZDoh-2 dohodek iz delovnega razmerja vključuje plačo, nadomestilo in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, vključno z jubilejno nagrado in bonitetami. 144. člen ZPIZ-2 izrecno določa, da je osnova za plačilo prispevkov za delavce plača ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

Ali je 15 let delovne dobe neobdavčen jubilej?

Po 9. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja so neobdavčene jubilejne nagrade določene izključno za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe. 15 let ni med standardnimi jubileji – prejemek se zato obravnava kot boniteta/drug dohodek iz delovnega razmerja in je v celoti obdavčljiv.

Sklep: Obračun delodajalca je zakonit. Bonitete manjših vrednosti se ne vključujejo v davčno osnovo le, če ne presegajo 15 € mesečno (39. člen (5) ZDoh-2) – bon za 300 € daleč presega ta prag.

Pravnik na dlani

neto plača obdavčitev prispevki ZDoh-2 dohodek boniteta vrednostni bon Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani
