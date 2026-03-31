Hrvaško smučanje pretresajo nove obtožbe na račun nekdanjega prvega moža zveze Vedrana Pavleka. Mati nekdanjega reprezentanta Williama Vukelića trdi, da njen sin ni nikoli prejel 20 tisoč dolarjev nagrade in da so mu kljub izpolnjenim rezultatom uničili športni razvoj.

Potem ko je v javnost prišla informacija, da se nekdanji prvi mož Hrvaške smučarske zveze Vedran Pavlek nahaja v Istanbulu in da ga povezujejo, kot je prvi poročal hrvaški Jutarnji, z domnevnim izčrpavanjem skoraj 30 milijonov evrov iz zveze, prihajajo še nove javne obtožbe iz samega smučarskega okolja.

O dogajanju v sistemu so za hrvaško televizijo spregovorili ljudje iz vrha športa, med njimi tudi vršilec dolžnosti direktorja alpskih reprezentanc Goran Rački. Povedal je, da so bili v zadnjih dneh mnogi v smučanju nad razkritji šokirani.

Trditev iz sistema: denar je očitno bil

Rački je opozoril, da se po vsem, kar zdaj prihaja v javnost, postavlja vprašanje, ali bi lahko številni tekmovalci ob drugačni porabi denarja nadaljevali športno pot.

"Očitno zdaj iz vsega, kar beremo in vidimo, lahko rečemo, da je denar bil," je dejal. Dodal je, da bi lahko imeli zaradi tega številčnejšo in kakovostnejšo reprezentanco.

Mati nekdanjega reprezentanta: Sinu so uničili kariero

Posebej odmevna je izpoved Tatjane Vukelić, matere nekdanjega reprezentanta Williama Vukelića, ki je spregovorila za Dnevnik Nove TV. Po njenih besedah je bil njen sin svetovni prvak, uvrstil se je v olimpijski program za leto 2014, nato pa je bil leto pred igrami izključen, čeprav je imel zahtevane rezultate.

Vedranu Pavleku ni do smeha po aferi, ki buri duhove na Hrvaškem. Foto: Aleš Fevžer

Družina trdi tudi, da William nikoli ni prejel 20.000 dolarjev nagrade, ki jo je osvojil. "Pavlek mu je to vzel, češ da je to za razvoj mladih smučarjev. Tega denarja ni nikoli dobil," je dejala njegova mati.

Po njenih besedah so nato dobili pojasnilo, da denarja ni. "Eno mlado življenje je uničeno. Uničili so mu življenje, uničili kariero," je še povedala.

V središču afere ostajajo vprašanja brez odgovorov

Primer Vukelić je le eden od tistih, ki zdaj odpirajo širše vprašanje, kako se je v hrvaškem smučanju upravljalo denar in kdo je nosil posledice takšnih odločitev. V središču zgodbe tako niso le milijonske obtožbe, ampak tudi usode športnikov, ki menijo, da so ostali brez priložnosti.