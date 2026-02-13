Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
13. 2. 2026,
16.46

Petek, 13. 2. 2026, 16.46

44 minut

Koalicija umaknila sporni del predloga sprememb za t. i. normirance

Avtorji:
Na. R., STA

Ekonomsko socialni svet ESS | Predlog novele danes obravnava tudi ESS. | Foto STA

Predlog novele danes obravnava tudi ESS.

Foto: STA

Poslanci koalicije so umaknili del predlagane novele s področja t. i. normirancev, ki se nanaša na zavarovalne osnove za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je v javnosti dvignil veliko prahu. Predlog novele danes obravnava Ekonomsko-socialni svet (ESS).

Predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki so ga ob pozivih k izboljšanju razmer za t. i. normirance pripravili v poslanski skupini Svoboda in ga v DZ vložili s podpisi koalicijskih poslancev, je razburil predvsem zaradi predvidenih sprememb, ki bi vplivale na pokojninsko blagajno.

Kot izhaja iz danes objavljene nove različice besedila predloga novele, so na podlagi usklajevanj in ob upoštevanju izraženih stališč socialnih partnerjev prilagodili pogoje za ponovni vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ni pa več določb, ki bi se nanašale na spremembo minimalne zavarovalne osnove.

Po prejšnjem predlogu bi se samostojnim podjetnikom in kmetom, ki letno ustvarijo do 30 tisoč evrov prihodkov, zavarovalna osnova za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določila v višini 60 odstotkov minimalne plače, ne 60 odstotkov povprečne plače, kot velja zdaj.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) so opozorili, da bi to pomenilo odstop od pokojninskega sistema in privilegiranje določene skupine zavarovancev ter zahtevalo dodatna sredstva državnega proračuna. Te kritike delijo tako v zvezi društev upokojencev kot v sindikatih.

