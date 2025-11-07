Potem ko je bila današnja seja ESS zaradi neudeležbe delodajalcev nesklepčna, je na temo kršitev pravil o svetu zasedal kolegij ESS. Vlada je tam sporočila, da ne bo ustavila postopka sprejemanja zakona o božičnici in t. i. normirancih v DZ, zato delodajalci ostajajo pri prekinitvi aktivnosti znotraj ESS, niso pa (še) iz njega izstopili.

Delodajalska stran je na kolegiju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) med drugim problematizirala način vladnega vodenja socialnega dialoga v zvezi z božičnico in normiranci.

Vlada je pravila o delovanju ESS po njihovih navedbah med drugim kršila tako, da je vnovično vpeljavo ugodnejše obravnave normirancev umestila v predlog zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, torej v akt o božičnici, ne da bi bile te novosti obravnavane na ESS.

Mesec: Selektivni pogovori nikomur ne bodo koristili

Minister za delo Luka Mesec je v izjavi za javnost po kolegiju v zvezi s tem očitkom opozoril, da je bila vsebina o normirancih poslana socialnim partnerjem že pred časom, in da so jo torej dobili pravočasno. Razlog, da je niso obravnavali na seji ESS, je po njegovih besedah bojkot delodajalcev, ki so oktobra dve seji zaradi nesoglasij glede božičnice zapustili predčasno.

"Paradoksalno je, da je delodajalska stran tista, ki bi zdaj ustavila zakon, v katerem je tudi ureditev normirancev, ki je v njihovem interesu," je menil.

"Za nazaj se lahko pogovarjamo, kaj je bilo prej, ali kura ali jajce, se moramo pa odločiti predvsem, kaj bomo v naprej. Na kolegiju je bilo jasno, da si vse tri strani želimo socialnega dialoga," je nadaljeval Mesec.

Socialnim partnerjem je danes za ponedeljek predlagal sklic izredne seje ESS o normirancih in zimskem dodatku za upokojence, o čemer skupaj še niso razpravljali, a so delodajalci to možnost zavrnili. Na tej seji namreč ne bi bilo nove razprave o božičnici.

DZ bo sicer predlog zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov sprejemal že na torkovi izredni seji. Kako naprej s socialnim dialogom, se bodo tako odločalo po sprejemu v DZ, je pojasnil Mesec.

Vladna stran po njegovih besedah na noben način ne bo prekinjala socialnega dialoga in bo ESS vključevala povsod, kjer bo to potrebno. "Če se bo ena stran pogovarjala selektivno, se bo pogovarjala selektivno. Mislim pa, da to ne bo nikomur koristilo, zato pozivam delodajalsko stran k polnemu pristopu nazaj k socialnemu dialogu," je sklenil.

Predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček je za STA danes pojasnil, da delodajalci ostajajo pri prekinitvi svojih aktivnosti znotraj ESS in da se bodo selektivno odločali, kdaj in kje bodo sodelovali.

Delodajalcem je žal, da se vlada ni odločila za ustavitev postopka sprejemanja predloga zakona o božičnici in normirancih v DZ. Po torku bodo namreč "določene zadeve za odpravo napak" zamujene, je dejal Gorenšček. Kakšne bodo posledice za socialni dialog, še ni jasno, je dodal. Delodajalci sicer za zdaj še niso izstopili iz ESS.

GZS zanikal navedbe, da se niso bili pripravljeni pogajati o božičnici

V sporočilu za javnost, ki so ga posredovali iz GZS, je zanikal navedbe, da se niso bili pripravljeni pogajati o božičnici. "Dejstvo je, da se vlada ni bila pripravljena pogajati o celotnem zakonu, na primer tudi o obveznosti izplačila, ampak samo o nekaterih elementih. Poleg tega opozarjamo, da vlada tudi v drugih primerih in z zadnjimi dejanji krši pravila socialnega dialoga in sprejetih dogovorov," je pristavil.

Mimo ESS je tako v četrtek po njegovih besedah sprejela tudi predlog Šutarjevega zakona.

Kakšne bodo posledice takšnega razvoja dogodkov za socialni dialog, še ni jasno, je posvaril za STA. V sporočilu pa je zapisal, da današnji kolegij glede na neupoštevanje pravil o delovanju ESS, ki določajo način razreševanja kršitev in preprečevanja zastojev v socialnem dialogu, "kaže na to, da se od socialnega dialoga vedno bolj oddaljujemo".

Delodajalske organizacije za zdaj ostajajo pri prekinitvi svojih aktivnosti znotraj ESS in se bodo selektivno odločale, kdaj in kje bodo sodelovale, je povzel za STA. Za zdaj pa še niso izstopile iz ESS.

Vnovično zasedanje kolegija je pričakovati prihodnji teden

Vnovično zasedanje kolegija ESS je pričakovati prihodnji teden. Udeležila se ga bo tudi delodajalska stran in tako sodelovala pri iskanju rešitev za nastali položaj, je še napovedal Gorenšček.

Sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Solidarnost so medtem po kolegiju sporočile, da so jim delodajalci z blokadami sej ESS, tudi današnje, odvzeli možnost razprave glede normirancev, kar se jim zdi nesprejemljivo.

"Sprašujemo se tudi, ali sedanje ravnanje delodajalskih organizacij pomeni, da bodo enako ravnale vsakič, ko se ne bodo strinjale s predlaganimi vsebinami, ki naj jih obravnava ESS? Tovrstna dejanja lahko imenujemo tudi izsiljevanje. Zato upamo, da se bodo glave čim prej ohladile in da bo prevladalo spoznanje, da je delovanje ESS v interesu vseh strani in bo brez blokad in ob upoštevanju pravil o delovanju ESS lahko normalno nadaljeval delo," so v skupnem sporočilu zapisali predsedniki central.

Sindikalna stran tako pričakuje, da se bo socialni dialog nadaljeval. "Če ne drugače, pa med vlado in sindikati", so sklenili v centralah.