Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
9.57

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
izplačilo božičnica

Četrtek, 18. 12. 2025, 9.57

37 minut

Danes je zadnji dan za izplačilo božičnice

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Golob, božičnica | Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, je upravičen do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače, delavec, ki je zaposlen krajši čas od enega leta, pa do sorazmernega dela. | Foto Vlada RS, Shutterstock

Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, je upravičen do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače, delavec, ki je zaposlen krajši čas od enega leta, pa do sorazmernega dela.

Foto: Vlada RS, Shutterstock

Delavci morajo najpozneje danes na svoje bančne račune prejeti zimski regres v višini polovice minimalne plače oziroma 638,86 evra. Novo pravico jim je prinesel zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Obvezna božičnica je razburila delodajalce in je predmet ustavne presoje.

Do zimskega regresa, ki je v omenjenem znesku neobdavčen in neoprispevčen, so upravičeni vsi delavci v zasebnem in javnem sektorju, tudi funkcionarji, pravica pa ni vezana na obdobje trajanja zaposlitve ali kak drug pogoj, temveč je pridobljena s sklenitvijo delovnega razmerja. Božičnica medtem na primer ne pripada samostojnim podjetnikom, kmetom, samozaposlenim v kulturi, družinskim oskrbovalcem, ki delo opravljajo na drugih pravnih podlagah.

Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, je upravičen do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače, delavec, ki je zaposlen krajši čas od enega leta, pa do sorazmernega dela. Do ustreznega dela zimskega regresa je tako upravičen tudi tisti, ki mu je delovno razmerje pri posameznem delodajalcu prenehalo med letom, in to ne glede na razlog prenehanja, ter delavec, ki sklene delovno razmerje med koledarskim letom.

Načelo sorazmernosti velja tudi v primeru zaposlitve s krajšim delovnim časom.

Možne izjeme 

Zakon delodajalcem v zasebnem sektorju, pri katerih letos oziroma do 31. marca 2026 ne bo prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, daje možnost, da tri četrtine zimskega regresa za letos lahko izplačajo najpozneje do 31. marca.

Delodajalci z likvidnostnimi težavami pa lahko znesek zaposlenim v celoti nakažejo z zamikom do najdlje 31. marca.

Nova pravica je močno razburila gospodarstvo, saj bi po njihovem mnenju lahko poglobila finančne težave dela podjetij. Ustavno presojo zakona so skušala delodajalska združenja najprej doseči prek državnega sveta, potem ko za to niso dobila dovolj glasov, pa je pobudo za to ta teden vložila skupina podjetij, ki zahteva tudi zadržanje zakona. Pobudniki so prepričani, da je država z obvezno božičnico "grobo posegla v pravice gospodarstva", med drugim v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude. Zmotilo jih je tudi, da je bila nova obveznost uvedena mimo socialnega dialoga.

Božičnica
Novice Državni svet ni podprl predloga za ustavno presojo zakona o božičnici
RTV Slovenija
Novice Vlada s prerazporeditvijo zagotovila sredstva za zimski regres na RTVS
Božičnica
Novice Državni svet o zahtevi za ustavno presojo in zadržanje dela zakona o božičnici
Pravnik na dlani - božičnica
Novice Božičnica je zdaj zakonska pravica. Preberite to!
denar, plača, božičnica
Novice Sezona božičnic pred vrati: takšna bodo izplačila v največjih slovenskih podjetjih
izplačilo božičnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.