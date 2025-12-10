Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve odločila o prerazporeditvah pravic porabe v državnem proračunu. Med drugim ministrstvo za kulturo prerazporeja pravice porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 1,1 milijona evrov za zimski regres za javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTVS).

Na uradu vlade za komuniciranje so ob tem še dodali, da različni proračunski uporabniki prerazporejajo pravice porabe na ministrstvo za finance v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov za zagotovitev sredstev občinam za povračilo izplačil zimskega regresa.

Izplačilo najkasneje do 18. decembra

Zakon, ki med drugim prinaša zimski regres oz. obvezno božičnico, je DZ sprejel 11. novembra. Zakon določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače. V letu 2025 znesek znaša 639 evrov.

Izplačan mora biti v denarni obliki, in sicer letos najpozneje do 18. decembra. Podjetja z likvidnostnimi težavami ga bodo lahko pod določenimi pogoji izplačala do konca marca naslednjega leta.