Zunajparlamentarna stranka Resni.ca na današnji predvolilni konvenciji med programski točkami izpostavlja boj proti korupciji, ustvarjanje ugodnega davčnega okolja in suverenizem. "Politika ni v lasti elit. Moč pripada ljudem, ne sistemu," je poudaril predsednik stranke Zoran Stevanović. Predstavljajo tudi še nepotrjeno listo kandidatov.

Stevanović je med ključnimi programskimi točkami, s katerimi lahko "povlečemo Slovenijo kot voz iz blata", za STA izpostavil boj proti korupciji. Kot je dejal, je korupcija "nekaj najbolj zavržnega". O njej bi začeli osveščati že osnovnošolce, ukinili pa bi Komisijo za preprečevanje korupcije, saj da je brezzobi tiger.

Stevanović, sicer podjetnik, se je zavzel tudi za ustvarjanje ugodnega davčnega okolja. "Nizki davki lahko pomenijo samo razvoj gospodarstva, boljša delovna mesta, boljšo blaginjo," je dejal Stevanović, ki meni, da je Slovenija preveč obdavčena.

Stranka Resni.ca je listo kandidatov sestavila, ni je pa še potrdila. Foto: STA

Boj za suverenizem

Poudaril je tudi boj za suverenizem, torej alternativo obstoječemu sistemu, v okviru katerega ne bi "sprejeli niti ene škodljive pogodbe". Ljudje pa bi bili bistveno bolj vključeni v procese odločanja.

Pred govorom predsednika stranke se je na konvenciji zvrstilo več govorcev. Med drugim je članica strokovnega sveta in zdravnica Sabina Senčar napovedala izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije, krepitev paliativne oskrbe in boj proti dolgotrajnim bolniškim odsotnostim.

"Manj ideologije, več Slovenije"

Arhitekt in podjetnik Andrej Pirc, ki je stranko Resni.ca označil za zadnji branik slovenske suverenosti, se je zavzel za "manj ideologije, več Slovenije". Napovedal je, da bodo preprečili vsako možnost uvedbe obveznega cepljenja.

Pred govorom predsednika stranke se je na konvenciji zvrstilo več govorcev. Foto: STA

Povedal je, da so mladim stanovanja nedosegljiva, zato je napovedal 5000 neprofitnih najemnih stanovanj z možnostjo odkupa in 50.000 evrov kredita za mlado družino, ki živi na svojem.

Pirc tudi meni, da Bruselj uničuje Slovenijo. Napovedal je prijateljske odnose z ZDA, Kitajsko in Rusijo.

Stranka Resni.ca je listo 88 kandidatov sestavila, svet stranke pa jo bo potrdil v začetku februarja. Poleg Stevanovića in Senčar bosta kandidirala tudi zdravnik Goran Dubajić in politolog Neven Polajnar.

Kot je povedal Stevanović, se sam vidi v vlogi bodočega ministra za notranje zadeve. Med ministrskimi kandidati pa so tudi nekdanji šef policije Bojan Potočnik za področje obrambe, politolog Neven Polajnar za zunanje zadeve, veterinarka Katja Kokot za področje kmetijstva, bankir Mario Pleić za področje financ, sindikalistka Irena Valenti Jaklič za področje dela in socialnih zadev, za področje kulture pa prevajalec Branko Gradišnik.

Stevanović je na vprašanje, s kom bi sodeloval, če bi se uspeli prebiti v DZ, dejal, da je to težko napovedovati, saj je to odvisno od rezultata. Pred časom se je zavezal, da z SDS, ki jo vodi Janez Janša, ne bo vstopal v koalicijo. Ne pristaja pa na tezo, skladno s katero "obstajata samo dve strani", torej Janša in predsednik Svobode Robert Golob.

Zadnje javnomnenjske raziskave Resni.ci sicer napovedujejo možnost preboja v parlament. Stevanović meni, da bo rezultat boljši od napovedovanja anket, ciljajo na vsaj 10 odstotkov.