Stranka Resni.ca je danes končala vlaganje kandidatnih list v vseh osmih volilnih enotah. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanovića nastopajo z 88 kandidatkami in kandidati, ki so politično neoporečni ljudje in relativno prepoznani v svojih okrajih. Na prihajajočih parlamentarnih volitvah računajo na od osem do 12 poslanskih mandatov.

Stevanović je v izjavi po vložitvi kandidatnih list v Ljubljani povedal, da so več kot tisoč overjenih podpisov podpore zbrali zelo hitro, vsem, ki so oddali podpis, pa je zagotovil, da ne bodo nikoli zlorabili njihovega zaupanja.

Stevanović bo sicer kandidiral v okraju Kranj 2, članica strokovnega sveta in zdravnica Sabina Senčar pa v okraju Novo mesto 2. V sporočilu za javnost so zapisali, da kandidatno listo sestavljajo tudi predsednik sveta stranke Matjaž Gorjup, primorski zdravnik Goran Dubajić, sindikalistka Irena Jaklič Valenti in ustanovitelj podjetja Creatim Andrej Perc.

Po volitvah pričakujejo pomlad

V Resni.ci po volitvah pričakujejo pomlad, kar po njihovem mnenju pomeni novo politiko prihodnosti, povezovanja in transparentnosti ter odpravo politike korupcije in lažnih delitev. "Mislim, da bodo volitve revolucionarne in da rezultati ne bodo niti približno podobni anketam," je dejal Stevanović.

Zadnja anketa Mediane za Televizijo Slovenija je stranki Resni.ca namreč napovedala štiri poslanska mesta, Stevanović pa je prepričan, da je njihova podpora bistveno višja in da ankete njihovega volilnega telesa ne zaznavajo. Dodal je, da ne sprejemajo teze, da obstajata samo dve politični strani, leva in desna, ter da bodo morali eni strani pomagati na oblast. "Lahko se pojavi popolnoma drugačna scena, tretji blok, in oblikuje popolnoma drugačna koalicija, kot jo pričakujemo," meni. Dopuščajo tudi možnost, da bodo sami sestavljali vlado.

Stevanović je prepričan, da bodo dan po volitvah v stik z njimi stopile druge stranke. Ponovil je, da ne bodo sodelovali s stranko SDS, pri drugih strankah pa so možnosti odprte. "Vsak, ki bo hotel sodelovati z nami, pa mora sprejeti naša programska izhodišča," je dodal. Ob tem je poudaril, da se že zdaj zarisujejo nekatere razlike: "Glede na to, da imamo v programskih izhodiščih močno protikorupcijsko nit, pa zdaj vidimo, da vse sedanje stranke na oblasti živijo od korupcije." Zavzemajo se tudi za nižje davke, ti pa se v aktualnem mandatu "samo dvigujejo, denar pa izginja neznano kam".

Volitve v DZ bodo 22. marca. Resni.ca na njih nastopa drugič, potem ko ji na zadnjih volitvah leta 2022 ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga.