Kaj prinaša kosilo z Robertom Golobom in kdo vse bo za mizo?

Srečanja strank, ki ga bo v torek gostil premier Robert Golob, se bodo poleg koalicijskih strank udeležili še predstavniki štirih od petih drugih povabljenih strank. Pred srečanjem je slišati pozive h krepitvi leve sredine pred prihajajočimi volitvami v DZ, pa tudi poudarjanje pomena politične odgovornosti in pozive k povezovanju.

"Pred očmi bomo imeli človeka in ne lastnih interesov"

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je pred torkovim delovnim kosilom poudaril pomen povezovanja in solidarnosti. Namen srečanja je iskanje konsenza o tem, kaj si želijo kot skupnost, ter zaveza, da bodo zavrnili sovraštvo in laži, pred očmi pa bodo imeli človeka, ne lastnih interesov, je pojasnil v soboto. Na srečanje je poleg SD in Levice povabil še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca. Iz zadnje so sporočili, da se delovnega kosila ne bodo udeležili, druge stranke pa so napovedale udeležbo.

Han upa, da se politika čim prej začne zavedati najpomembnejšega

Predsednik SD Matjaž Han je dan pred srečanjem za STA pojasnil, da se strinja z razmišljanjem nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, da je "skrajni čas, da se slovenska politika in družba zavemo, da smo skupnost". "Ne gre za navidezno enotnost ali politično izenačevanje, temveč za zavedanje, da smo drug od drugega odvisni in da skupaj nosimo odgovornost za prihodnost države," je navedel.

Han upa, da bo torkovo srečanje namenjeno ravno pogovoru o tem, kaj lahko v prihodnosti še naredimo za skupnost. "Solidarnost ni ideološki slogan, temveč temelj delujoče skupnosti. Ko razumemo, da uspeh posameznika ni mogoč brez uspeha skupnosti, lahko sprejemamo tudi odgovorne politične odločitve. To je razmislek, ki bi moral danes in jutri povezovati slovensko politiko," meni.

Predsednik SD Matjaž Han je dan pred srečanjem pojasnil, da se strinja z razmišljanjem nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, da je "skrajni čas, da se slovenska politika in družba zavemo, da smo skupnost". Foto: STA

Mesec prepričan, da trenutno zelo potrebujejo povezovanje

Sokoordinator Levice Luka Mesec je napovedal, da na torkovo kosilo prihajajo skupaj z Vesno kot stranki, ki se pred volitvami povezujeta. "Povezovanje je tisto, kar leva sredina ta hip potrebuje," je dejal v današnji izjavi za medije. Po njegovih besedah vidimo "ogromno sebičnih interesov, ustanavljanja strank, ki ne računajo na to, da bi v resnici prestopile parlamentarni prag, in to je slab signal za levo sredino, ker samo povezani lahko zmagamo na volitvah".

Mesec tako v torek pričakuje "resen in odkrit pogovor o tem, kako levo sredino pred volitvami povezati, da bo lahko zmagovalka volitev, da lahko še enkrat dobimo levosredinsko vlado". Na vprašanje, ali so pripravljeni moči združiti še s katero od strank, je odgovoril, da bodo v torek videli, ali je kdo pripravljen na povezovanje in ali so tudi druge stranke, vabljene na srečanje, pripravljene sprejeti zavezo, da gredo v levosredinsko vlado in v njej konstruktivno sodelujejo.

Levica na čelu z Luko Mescem na kosilo s premierjem prihaja skupaj s stranko Vesna. Foto: Jan Lukanović

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik je ob tem v skupni izjavi z Mescem dodala, da se zavedajo odgovornosti in da pričakujejo, da bo povezovanja sposoben še kdo. Po njenem mnenju je treba "socialne reforme, ki jih je Levica v tej vladi nastavila, nadaljevati in okrepiti z vprašanji trenutnega časa", pri čemer je izpostavila tudi trajnost, zelene politike in odgovorno gospodarstvo.

Pridejo tudi socialisti, Pirati in stranka Prerod, Resni.ce pa ne bo

Predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš, ki se bo prav tako udeležil torkovega srečanja, pa je kritičen do aktualne vlade in ocenjuje, da so se tri koalicijske stranke obrnile precej v desno. A po njegovem mnenju imajo še čas, da še pred volitvami pokažejo, da so drugačne, in podprejo predloge aktov, ki so jih pripravili Mi, socialisti.

Udeležbo na torkovem delovnem kosilu sta napovedala tudi predsednika Piratov in stranke Prerod Jasmin Feratović in Vladimir Prebilič. Zadnji je že pred časom dal pobudo za srečanje levosredinskih strank, a se ta še ni zgodil.

V stranki Resni.ca so v soboto pojasnili, da ne vidijo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub.