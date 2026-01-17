Na Danskem danes potekajo protesti proti prizadevanjem predsednika ZDA Donalda Trumpa za prevzem Grenlandije, avtonomnega ozemlja Danske. Več tisoč protestnikov se je zbralo pred mestno hišo v Köbenhavnu ter v mestih Aarhus, Aalborg in Odense, protest pa bo popoldne potekal tudi v grenlandski prestolnici Nuuk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



14.09 Na Danskem množični protesti proti Trumpovim prizadevanjem za prevzem Grenlandije

Delegacija ameriškega kongresa, ki danes zaključuje dvodnevni obisk na Danskem, je v Koebenhavnu znova potrdila svoje nasprotovanje nameri ameriškega predsednika Donalda Trumpa za priključitev Grenlandije ZDA. Demokratski senator Chris Coons je na novinarski konferenci poudaril, da je Grenlandija del Danske, Danska pa zaveznica ZDA v Natu.

Trump poudarja, da je nadzor ZDA nad Grenlandijo nujen, da bi preprečili širjenje vpliva Rusije in Kitajske v arktični regiji. Državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom, pa je v petek zagrozil z višjimi carinami.

Senator iz Delawara Coons, ki vodi 11-člansko delegacijo, je Trumpove izjave danes označil za nekonstruktivne in opozoril, da bi sedanje ravnanje z Dansko lahko trajno škodovalo dvostranskim odnosom.

Delegacijo ameriškega kongresa sestavljajo senatorji in člani predstavniškega doma, ki veljajo za goreče zagovornike zveze Nato. V njej prevladujejo člani demokratske stranke, sta pa v njej tudi republikanska senatorja Thom Tillis in Lisa Murkowski.

Delegacija ameriškega kongresa je na Danskem nekaj dni po tem, ko zunanja ministra Grenlandije in Danske na pogovorih v Beli hiši nista uspeli odvrniti Trumpa od njegovih načrtov.

14.09 Na Danskem množični protesti proti Trumpovim prizadevanjem za prevzem Grenlandije

Protestniki v Köbenhavnu so z danskimi in grenlandskimi zastavami preplavili trg pred mestno hišo in vzklikali: "Kalaallit Nunaat!", grenlandsko ime za ta arktični otok. Shod se je začel ob 12. uri, protestniki pa so se ustavili tudi pred veleposlaništvom ZDA.

Proteste na Danskem so organizirala grenlandska združenja. "Cilj je poslati jasno in enotno sporočilo spoštovanja grenlandske demokracije in temeljnih človekovih pravic," je na svoji spletni strani zapisalo združenje Uagut, ki povezuje Grenlandce na Danskem.

"Nedavni dogodki so Grenlandijo ter Grenlandce na Grenlandiji in na Danskem postavili pod velik pritisk," je v izjavi za AFP poudarila predsednica združenja Uagut Julie Rademacher in pozvala Grenlandce, naj stopijo skupaj.

Protest tudi v grenlandski prestolnici

Protest je ob 16. uri po lokalnem času predviden tudi v Nuuku. Kot so zapisali organizatorji, bodo na protestu nasprotovali "nezakonitim načrtom ZDA za prevzem nadzora nad Grenlandijo" in z grenlandskimi zastavami odkorakali do ameriškega konzulata.

Po besedah organizatorjev protesta v Nuuku je namen shoda "pokazati, da smo enotni ter da podpiramo naše politike, diplomate in partnerje". Poudarili so tudi, da zahtevajo "spoštovanje pravice naše države do samoodločbe in spoštovanje nas kot naroda (...), mednarodnega prava in mednarodnih pravnih načel".

85 odstotkov Grenlandcev nasprotuje priključitvi ozemlja ZDA

Po zadnji javnomnenjski raziskavi, objavljeni januarja 2025, 85 odstotkov Grenlandcev nasprotuje priključitvi ozemlja ZDA, medtem ko jih je priključitev podpira le šest odstotkov.

Trump ne izključuje prevzema Grenlandije s silo

Protesti sledijo kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo Grenlandije, in izražanju namer po prevzemu nadzora nad tem danskim avtonomnim ozemljem.

Predsednik ZDA Donald Trump je večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem pa ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima vpliva na načrte predsednika Trumpa o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je v petek državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, zagrozil z uvedbo novih carin.