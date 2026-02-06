Kdaj se začne izplačevati invalidska pokojnina in kateri podatki manjkajo

Sem invalid I. kategorije. Že nekaj časa imam nadomestilo 349 evrov, brez regresa. Zdaj bom kmalu star 63 let. Ali mi že pripada invalidska pokojnina? Pokojninske dobe imam že 37 let in sedem mesecev. Kaj naj naredim?

Spoštovani, pri odgovoru izhajamo iz vašega vprašanja, ki pa nima podatka o nastanku vaše invalidnosti. Napisali ste le, da ste invalid I. kategorije, kakšno nadomestilo prejemate ter koliko ste stari. Manjkata podatek o vzroku za invalidnost – torej ali gre za invalidnost zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ali pa navedeno v kombinaciji s poškodbo izven dela oziroma zaradi bolezni – ter podatek, ali še vedno delate. Odmera invalidske pokojnine je namreč odvisna od vzroka nastanka invalidnosti.

Prav tako manjka podatek, ali delate polni ali skrajšani delovni čas.

Naš odgovor je tako lahko le splošne narave.

Invalidska pokojnina se vam začne izplačevati od prenehanja obveznega zavarovanja, če niste zavarovani, pa od dneva nastanka invalidnosti, če je bila zahteva za ugotovitev invalidnosti vložena v roku šestih mesecev po nastanku invalidnosti. Prvo nakazilo pokojnine prejmete predvidoma v enem mesecu po prejemu odločbe.

Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine mora biti ugotovljena ustrezna kategorija invalidnosti, poleg tega pa morate izpolnjevati še nekatere druge pogoje:

če je vzrok za nastanek invalidnosti poškodba pri delu ali poklicna bolezen, pridobite pravico do invalidske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe ste dopolnili,

ali poklicna bolezen, pridobite pravico do invalidske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe ste dopolnili, če je vzrok za nastanek invalidnosti poškodba zunaj dela ali bolezen, pridobite pravico do invalidske pokojnine, če imate ob njenem nastanku dopolnjeno pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. To dobo imenujemo delovna leta in zajema časovno obdobje od zavarovančevega 22. leta starosti do nastanka invalidnosti. Ne glede na navedeno starost se od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 upošteva starost 21 let.

Iz vašega vprašanja izhaja, da imate 37 let in sedem mesecev delovne dobe. Glede starostne upokojitve vam torej manjkata še dobri dve leti starosti ali pa razlika do 40 let delovne dobe.

Če ste invalid s krajšim delovnim časom od polnega, lahko vložite Zahtevo za priznanje pravice do delne pokojnine ali delnega nadomestila. V zahtevo boste morali vpisati številko odločbe ZPIZ in njen datum. Priložiti boste morali dokazila o delovni dobi, pogodbo o zaposlitvi in potrdilo Fursa o začetku obračunavanja prispevkov s krajšim delovnim časom od polnega. Če opravljate delo s polnim delovnim časom osem ur dnevno, tak zahtevek ni mogoč.

Pravnik na dlani