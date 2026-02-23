Slovenija Črni gori donirala carinski informacijski sistem

Vodstvi slovenske finančne uprave in črnogorske carinske uprave sta v Ljubljani slovesno podpisali sporazum o donaciji programske opreme Slovenskega carinskega informacijskega sistema (SICIS) Črni gori. Kot so poudarili pristojni, gre za projekt, ki med drugim pomembno prispeva k izpolnjevanju meril v pristopnih pogajanjih Črne gore z EU.

Kot je ob podpisu sporazuma povedal generalni direktor slovenske finančne uprave Peter Grum, bo s prenosom programske opreme slovenskega carinskega informacijskega sistema Črna gora dobila tudi znanje, izkušnje in dobre prakse, ki jih je slovenska carinska in kasneje finančna uprava pridobivala v letih oziroma desetletjih.

"Donacija bo carinski upravi Črne gore omogočila, da bo uvedla sodoben, s pravili EU usklajen informacijski sistem, ki bo omogočil tudi, da se bodo carinski postopki izvajali učinkoviteje, pregledneje in pa varneje ter da se bodo zmanjšale tudi administrativne ovire," je dejal Grum.

Poenostavitev postopkov

Implementacija programske opreme po njegovih besedah pomeni tudi prednost za slovensko gospodarstvo. "Carinski postopki se bodo poenostavili, postali bodo bolj elektronizirani in bistveno bolj primerljivi s tistimi, ki jih izvajamo v Sloveniji," je navedel Grum.

O pomembnosti slovenske donacije je spregovorila tudi vršilka dolžnosti direktorja črnogorske carinske uprave Maja Vučinić. Kot je dejala, ta predstavlja nadaljevanje dolgoletne brezpogojne podpore Slovenije Črni gori na področju izboljševanja carinskih postopkov in digitalizacije, s čimer se dodatno krepi sodelovanje obeh institucij. "Sporazum je bil sklenjen ob upoštevanju obsega, zahtevnosti in dinamike obveznosti, ki izhajajo iz procesa evropskih integracij Črne gore," je dodala.

Podpisa sporazuma sta se udeležila tudi ministra za finance obeh držav. Kot je poudaril minister Klemen Boštjančič, se sam celoten mandat zavzema za sodelovanje na intelektualnem področju med Slovenijo in državami, ki se želijo pridružiti EU. "Črna gora je v zadnjih letih pri tem dosegla ogromen napredek in si vstopa v EU iskreno želi. Verjamem, da je v resnici na neki način dolžnost Slovenije, da tem državam pomaga, ker je jasno, da je tako politični, gospodarski kot tudi na koncu koncev čisto človeški interes Slovenije in Slovencev, da se te države oziroma konkretno Črna gora čim prej pridružijo EU," je poudaril.

"Gre za odraz zaupanja"

"Ta sporazum za nas ne predstavlja samo tehnične podpore, temveč je odraz medsebojnega zaupanja med Republiko Slovenijo in Črno goro ter konkreten doprinos modernizaciji carinskega informacijskega sistema," pa je poudaril minister za finance Črne gore Novica Vuković.

Po pojasnilih finančne uprave donacija med drugim vključuje več specializiranih carinskih informacijskih sistemov in modulov, ki so del sistema SICIS, med drugim sisteme za avtomatiziran uvoz, analizo tveganja, upravljanje carinskih dovoljenj, garancijske sheme ter aplikacije, povezane z evropskimi tarifnimi in identifikacijskimi sistemi. Skupna ocenjena vrednost donacije informacijskih sistemov in modulov znaša 15 milijonov evrov in je informativne narave. Vrednost vključuje stroške razvoja, testiranja, vzdrževanja ter delo strokovnjakov finančne uprave.