Čez dobre štiri tedne se izteče rok za oddajo kar nekaj napovedi za odmero davkov od dohodkov iz kapitala. Najpozneje do 2. marca je treba prijaviti prihodke od najemnin, pa tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Davčne stopnje na te prihodke ostajajo enake kot lani.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo oddati zavezanci, ki so v letu 2025 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje. Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Dohodnina se od prejetih najemnin, zmanjšanih za normirane stroške v višini 10 odstotkov, obračuna po 25-odstotni stopnji. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške. Ta ureditev velja vnovič od davčnega leta 2023, za leto 2022 je bila obdavčitev najemnin 15-odstotna, pred tem je bila dve leti 27,5-odstotna.

Napoved treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo

Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz oddajanja v najem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo časa za vložitev napovedi za odmero kapitalskih dobičkov prav tako do 2. marca. Tudi tu je davek 25-odstoten in se z vsakimi petimi leti imetništva zniža za pet odstotnih točk. Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo.

Istega dne se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti, kjer je stopnja davka prav tako 25-odstotna. To velja za tiste zavezance, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel tisoč evrov. Pri izvedenih finančnih instrumentih velja, da so v primeru odsvojitve pred potekom 12 mesecev imetništva obdavčeni s 40 odstotki, po tem roku pa s 27,5 odstotka. Zatem se stopnja davka z leti znižuje in ob odsvojitvi po 20 letih imetništva ga ni treba več plačati.

Napovedi za odmero davka od dobička od vseh omenjenih prejemkov je mogoče najbolj enostavno oddati elektronsko prek Fursovega sistema eDavki. Večinoma je možna tudi oddaja obrazca v papirni obliki, in sicer osebno ali po pošti na enega od finančnih uradov.