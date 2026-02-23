Pozdravljeni, sem zaposlena za 30 ur. Po pogodbi delam od ponedeljka do četrtka. V petek ne delam. Letos bom imela 60 let, ter 8. 10. 2026 grem v pokoj. Trenutno sem v bolniškem staležu. Delodajalec mi je sporočil, da mi bo poslal aneks s spremembo delovnega časa, delo bo potekalo od ponedeljka do petka. Zaradi mojega zdravstvenega stanja bo to zame slabo. Prosim za odgovor, kaj se lahko zgodi, če ne podpišem aneksa, ter kam naj se obrnem glede pravne pomoči. Jaz bi rada, da moja delovna obveznost ostane po pogodbi od ponedeljka do četrtka, do moje upokojitve 8. 10. 2026. Hvala, lep pozdrav.

Razporeditev delovnega časa je bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi po 6. alineji prvega odstavka 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1). Sprememba zahteva postopek po 49. členu ZDR-1, ki v tretjem odstavku jasno določa: sprememba ali nova pogodba velja le, če na to pristane tudi nasprotna stranka. Delodajalec pogodbe ne sme spreminjati enostransko (VSRS Sodba VIII Ips 477/2006).

Če aneksa torej ne podpišete, obstoječa pogodba ostane v veljavi z nespremenjenimi pogoji. Delodajalec lahko uporabi le institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe po 91. členu ZDR-1 in poda redno odpoved iz poslovnega razloga in hkrati ponudi novo pogodbo. Vendar so v vašem primeru tukaj relevantne še druge okoliščine.

Zakon definira »ustrezno zaposlitev« (5. odstavek 91. člena ZDR-1) kot zaposlitev z enako vrsto in ravnjo izobrazbe in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi. Sprememba razporeditve iz ponedeljek–četrtek v ponedeljek–petek torej načeloma ni ustrezna zaposlitev.

Nadalje je potrebno izpostaviti določbo 114. člen ZDR-1, ki določa, da kot delavka, starejša od 58 let, z manj kot 5 leti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, uživate posebno varstvo. Delodajalec vam ne sme odpovedati pogodbe iz poslovnega razloga brez vašega pisnega soglasja. Izjema velja le pri ponudbi ustrezne zaposlitve – kar pa sprememba razporeditve delovnega časa po 5. odstavku 91. člena načeloma ni (glej tudi VSRS Sodba VIII Ips 291/2017).

Za pravno pomoč se lahko obrnete na sindikat, kakšno delavsko svetovalnico (Delavska svetovalnica, druge svetovalnice za delavske pravice), na Inšpektorat RS za delo (v primeru kršitev) ter na odvetnika za delovno pravo.

