Ste kupili avto z napako? Preverite svoje pravice!

Nakup vozila je za večino ljudi ena večjih finančnih odločitev. Pogosto pomeni občutek svobode in novih začetkov. Ampak kaj, če gre kaj narobe? V praksi se težave z vozilom pogosto pokažejo šele po nekaj dneh, tednih ali mesecih uporabe. Okvare, opozorilne lučke ali druge tehnične težave niso tako redke, kot si mislimo. Pomembno pa je vedeti, da napaka na vozilu še ne pomeni, da ste kot kupec brez možnosti. V številnih primerih lahko svoje pravice uveljavljate proti prodajalcu.

Kakšne napake na vozilu poznamo

Ko govorimo o napaki na vozilu, ne govorimo samo o večjih okvarah. Napaka je lahko vsaka pomanjkljivost, zaradi katere vozilo ne deluje tako, kot bi moralo. To so lahko tehnične okvare, težave z motorjem, elektroniko ali menjalnikom. Med napake lahko spadajo tudi skrite poškodbe po prometni nesreči, manipulacija kilometrov ali zamolčana zgodovina vozila.

V praksi se pogosto uporablja izraz stvarna napaka ali neskladnost vozila. To pomeni, da vozilo nima lastnosti, ki bi jih moralo imeti ob prodaji, ali nima lastnosti, ki so bile obljubljene kupcu.

Ko se težave z vozilom pokažejo šele po nakupu

Pri vozilih, predvsem rabljenih, se pogosto zgodi, da težave niso vidne takoj. Pogosto gre za skrite napake na vozilu. To pomeni, da je napaka obstajala že ob prodaji, vendar je kupec ob običajnem pregledu ni mogel zaznati.

Če opazite napako na vozilu, je pomembno, da ne čakate predolgo. Vozilo čim prej peljite na pregled k mehaniku in pridobite pisno mnenje. To je lahko kasneje pomemben dokaz. Prodajalca o napaki obvestite takoj, ko jo opazite.

Pri nakupu od podjetja morate prodajalca o napaki obvestiti najkasneje v dveh mesecih od odkritja napake. Prodajalec praviloma odgovarja za napake dve leti od nakupa. Pri rabljenih vozilih je lahko rok krajši, vendar običajno ne manj kot eno leto.

Ali »videno – kupljeno« res pomeni, da nimate več pravic

Kupoprodajna pogodba je ključni dokument, ki varuje tako kupca kot prodajalca. Pri rabljenih vozilih se pogosto pojavi klavzula »videno-kupljeno«. Ta praviloma pomeni, da kupec težje uveljavlja napake, ki bi jih lahko opazil že ob pregledu vozila pred nakupom. Ne pomeni pa, da prodajalec ne odgovarja za skrite ali zamolčane napake. V takih primerih lahko kupec svoje pravice še vedno uveljavlja.

Kaj lahko storite, če odkrijete napako na vozilu

Če po nakupu odkrijete napako na vozilu, je najpomembnejše, da ukrepate čim prej.

1. Takoj obvestite prodajalca – najbolje pisno.

2. Zberite dokaze o napaki – servis, fotografije, zapisniki.

3. Če prodajalec na zahtevek ne odgovori ali ga zavrne, se lahko obrnete na tržni inšpektorat.

Glede na situacijo lahko zahtevate popravilo napake, znižanje kupnine ali v določenih primerih razveljavitev nakupa. Če je vozilo še v garanciji, lahko napako rešujete tudi preko garancije.

Ker so postopki lahko zahtevni, se veliko ljudi odloči za strokovno pomoč.

