Registrirana brezposelnost se je januarja povečala. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 49.778 oseb, kar je 5,5 odstotka več kot mesec prej in 0,7 odstotka manj kot januarja 2025.

Januarja se je na zavodu na novo prijavilo 8.069 brezposelnih oseb, 51,4 odstotka več kot decembra in 4,3 odstotka manj kot januarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 3.966 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 1.588 presežnih delavcev, 42 brezposelnih zaradi stečajev in 555 iskalcev prve zaposlitve, preostali so se prijavili iz drugih razlogov.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 78,7 odstotka več prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, 23,8 odstotka več prijav presežnih delavcev in 23,5 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev, 4,3 odstotka več je bilo tudi prijav iskalcev prve zaposlitve, so navedli na zavodu.

V medletni primerjavi je bilo prijav iskalcev prve zaposlitve 2,6 odstotka več, manj pa je bilo prijav presežnih delavcev (-18,8 odstotka), brezposelnih zaradi stečajev (-51,7 odstotka) in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (-3,9 odstotka).

Med januarja prijavljenimi brezposelnimi so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju gradbeništva, v predelovalnih dejavnostih, v trgovini ter v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih.

Od 5.468 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3.660, kar je 67,8 odstotka več kot decembra in 1,8 odstotka več kot januarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo ipd., voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, natakarjev in kuhinjskih pomočnikov.