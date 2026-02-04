Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
12.21

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odpoved pogodba o zaposlitvi samozaposleni Statistični urad Zavod za zaposlovanje podatek Slovenija brezposelnost

Sreda, 4. 2. 2026, 12.21

34 minut

Januarja ob sezonskem prilivu skoraj 50 tisoč brezposelnih

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Zavod za zaposlovanje | Polovico novoprijavljenih so predstavljali brezposelni po izteku zaposlitev za določen čas, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Polovico novoprijavljenih so predstavljali brezposelni po izteku zaposlitev za določen čas, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Registrirana brezposelnost se je januarja povečala. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 49.778 oseb, kar je 5,5 odstotka več kot mesec prej in 0,7 odstotka manj kot januarja 2025.

Januarja se je na zavodu na novo prijavilo 8.069 brezposelnih oseb, 51,4 odstotka več kot decembra in 4,3 odstotka manj kot januarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 3.966 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 1.588 presežnih delavcev, 42 brezposelnih zaradi stečajev in 555 iskalcev prve zaposlitve, preostali so se prijavili iz drugih razlogov.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 78,7 odstotka več prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, 23,8 odstotka več prijav presežnih delavcev in 23,5 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev, 4,3 odstotka več je bilo tudi prijav iskalcev prve zaposlitve, so navedli na zavodu.

V medletni primerjavi je bilo prijav iskalcev prve zaposlitve 2,6 odstotka več, manj pa je bilo prijav presežnih delavcev (-18,8 odstotka), brezposelnih zaradi stečajev (-51,7 odstotka) in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (-3,9 odstotka).

Med januarja prijavljenimi brezposelnimi so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju gradbeništva, v predelovalnih dejavnostih, v trgovini ter v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih.

Od 5.468 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3.660, kar je 67,8 odstotka več kot decembra in 1,8 odstotka več kot januarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo ipd., voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, natakarjev in kuhinjskih pomočnikov.

Tržnica
Novice Začela veljati spodbuda za zaposlitev starejših brezposelnih
Prižig lučk Ljubljana 2025
Novice Novembra malenkost več delovno aktivnih
Zavod za zaposlovanje
Novice Lani rast števila brezposelnih za 0,3 odstotka na 47.177
odpoved pogodba o zaposlitvi samozaposleni Statistični urad Zavod za zaposlovanje podatek Slovenija brezposelnost
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.