Avtor:
K. M.

Četrtek,
22. 1. 2026,
9.34

Četrtek, 22. 1. 2026, 9.34

Nov strelski napad v Avstraliji: umrli trije ljudje

K. M.

Po do zdaj znanih podatkih sta umrli dve ženski in moški.

Po do zdaj znanih podatkih sta umrli dve ženski in moški.

Foto: Guliverimage

Trije ljudje so umrli po streljanju v Novem Južnem Walesu v Avstraliji, poroča BBC. Četrta oseba se v bolnišnici bori za življenje. Na terenu so policija, ki preiskuje okoliščine, in številne reševalne službe.

Strelski napad se je zgodil pri jezeru Cargelligo okoli 16.40 po lokalnem času oziroma ob 5.40 po našem času. 

Policija je lokalno prebivalstvo pozvala, naj se izogiba območju. Strelec je še vedno na prostosti. 

Po doslej znanih podatkih sta umrli dve ženski in moški.

Šlo naj bi za nasilje v družini 

Časopis Sydney Morning Herald poroča, da naj bi šlo za nasilje v družini. Poroča tudi, da oblasti še vedno poskušajo najti strelca in da so na teren napotili oboroženo taktično policijo.

Seven News poroča, da je strelec s kraja dogodka pobegnil v vozilu, ki je v lasti lokalnega sveta.

Incident se je zgodil po množičnem streljanju na plaži Bondi v Sydneyju prejšnji mesec, v katerem je bilo ubitih 15 ljudi.

