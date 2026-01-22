Nov strelski napad v Avstraliji: umrli trije ljudje

Trije ljudje so umrli po streljanju v Novem Južnem Walesu v Avstraliji, poroča BBC. Četrta oseba se v bolnišnici bori za življenje. Na terenu so policija, ki preiskuje okoliščine, in številne reševalne službe.

Strelski napad se je zgodil pri jezeru Cargelligo okoli 16.40 po lokalnem času oziroma ob 5.40 po našem času.

Policija je lokalno prebivalstvo pozvala, naj se izogiba območju. Strelec je še vedno na prostosti.

Po doslej znanih podatkih sta umrli dve ženski in moški.

🚨🇦🇺 BREAKING: Three People Fatally Shot in Lake Cargelligo, NSW Police Warn Locals to Stay Indoors



Three people two women and one man have been confirmed dead after a shooting incident in the small town of Lake Cargelligo in central western New South Wales, police say. A… pic.twitter.com/speJTxXXzB — Daniel Simon (@Danielshoja) January 22, 2026

Šlo naj bi za nasilje v družini

Časopis Sydney Morning Herald poroča, da naj bi šlo za nasilje v družini. Poroča tudi, da oblasti še vedno poskušajo najti strelca in da so na teren napotili oboroženo taktično policijo.

Seven News poroča, da je strelec s kraja dogodka pobegnil v vozilu, ki je v lasti lokalnega sveta.

Incident se je zgodil po množičnem streljanju na plaži Bondi v Sydneyju prejšnji mesec, v katerem je bilo ubitih 15 ljudi.