Enemu najboljših mesarjev v Sloveniji ukradli 400 kilogramov mesa: "Kako sem bil jezen. Celo leto dela za nič!"

Kot poročajo Slovenske novice, so neznanci iz hladilnice Zupančičevih ukradli vse mesnine, ki so jih izdelali iz petih prašičev. Nepridipravi so povsem izpraznili veliko hladilnico, v njej so pustili le dve posodi masti.

Še posebej razočarani so, ker so jim ukradli tudi vse salame, s katerimi se Zupančičevi udeležujejo ocenjevanj, na katerih se že dolga leta uvrščajo v sam vrh najboljših v državi.

Zupančič: Kako sem bil jezen. Celo leto dela za nič!

Tatvina se je zgodila v noči na četrtek, 8. januarja, da nekaj ni v redu, pa je prvi opazil sosed Marjan Ponikvar, ki je imel v tej hladilnici tudi nekaj mesa. "Žena je kuhala ješprenj, pa sem šel dopoldne po klobase in naletel na prazno hladilnico," je za Slovenske novice povedal Ponikvar.

Takoj je poklical soseda in lastnika hladilnice Boža Zupančiča ter policiste. Tretji sosed je povedal, da je ponoči na poti nedaleč stran srečal sumljiv avto. Šlo je za srebrn citroën picasso, v njem pa so bili štirje Romi. Isti avto sta posneli tudi dve kameri v vasi in iz vsega skupaj je bilo mogoče vlom in tatvino postaviti v časovni okvir: zgodilo se je v 20 minutah, začelo pa 14 minut čez polnoč. Neznanci so v zaklenjen objekt vlomili s pomočjo železne palice, tako da so zvili vrata pri ključavnici.

"Kako jezen sem bil, ko sem spoznal, da smo ostali čisto brez vsega mesa! Vse leto smo hranili prašiče. Celo leto dela za nič! Po 250 kilogramov je imel vsak prašič. Vse smo zaklali in iz najboljšega mesa naredili mesnine. V nedeljo smo vse vakuumirali, v sredo pa je šlo čisto vse z nepridipravi. Vsega skupaj je bilo kakšnih 400 kilogramov mesa in mesnin v 12 velikih zabojih. Med drugim je bilo 160 navadnih salam, 30 tekmovalnih, en zaboj želodčkov, en suhih klobas, dve banji klobas za kuhanje, dve banji tirolk, ena šunkarica, pa pršuti, velikonočne šunke, devet velikih veder ocvirkov, krače ... In to večinoma vse vakuumirano, ponudba torej, kot bi prišel v Spar," je za Slovenske novice povedal Božo Zupančič, ki se z izdelovanjem salam in drugih mesnin ukvarja že dve desetletji.

Kupili nove prašiče in naredili salame. Upajo, da bodo do salamijade že dovolj suhe.

Takoj po tatvini so Zupančičevi kupili dva prav tako domača prašiča in zdaj izdelujejo nove salame. "Upam, da bodo do dneva mučenikov že dovolj suhe, da se bom udeležil salamijade v Sevnici," je dejal Zupančič. Na jubilejni 60. salamijadi leta 2021 je zmagala prav Boževa salama, sicer pa Zupančičevi s svojimi suhomesnimi izdelki vedno posegajo po najvišjih priznanjih, tako na lokalnih kot državnih ocenjevanjih. Lani so se udeležili ocenjevanja v Samoborju, kamor so svoje suhomesne dobrote prinesli v oceno salamarji iz kar šestih držav. Božo je zasedel šesto mesto, njegov sin Tadej sedmo, Marjan Ponikvar pa je zmagal.

"Saj ne gre toliko za zmage, priznanj sploh ne štejem več, gre predvsem za druženje. Zelo prijetno je na takšnih ocenjevanjih," je ob koncu poudaril Božo.