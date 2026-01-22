ACH Volley lovi prepotrebne točke

Odbojkarji ACH Volley Ljubljane bodo po dveh porazih v ligi prvakov proti favoriziranima kluboma Trentino Itas in Ziraat Bankkart ob 20. uri v Tivoliju lovili prepotrebne prve točke in prvo zmago. Njihov tekmec bo francoski prvak Tours VB, ki je prav tako pri dveh porazih, eno od glavnih vlog pa v njegovem dresu igra slovenski reprezentant Nik Mujanović.

Slovenski prvak ACH Volley Ljubljana na uvodnih tekmah lige prvakov proti Trentinu in Ziraatu ni imel pravih možnosti za osvojitev kakšne točke, obe tekmi je izgubil brez osvojenega niza. Zvečer ga na domačem terenu tako čaka izjemno pomembna tekma, na kateri bo proti francoskemu Tours VB iskal prvo zmago, s katero bi ohranil realne možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

"Čaka nas najpomembnejša tekma v skupinskem delu lige prvakov. Želimo ohraniti realne možnosti za napredovanje, zato nas v četrtek zanima izključno zmaga. Vsekakor, ko govorimo o nasprotniku, francoskem prvaku Toursu, govorimo o zelo kakovostnem in neugodnem tekmecu, ki je že proti Ziraatu in Trentinu dokazal, da gre za vrhunsko ekipo. Mi se moramo predvsem osredotočiti nase, izboljšati pomanjkljivosti v igri in v četrtek – ob, verjamem, da bučni podpori s tribun – zmagati," je pred srečanjem dejal glavni strateg ACH Volleyja Igor Kolaković, ki ima, kot pravijo v klubu, na razpolago vse igralce, vključno s kapetanom Tinetom Urnautom.

Eden ključnih odbojkarjev gostov, ki ga bo treba ustaviti, je mladi slovenski korektor Nik Mujanović, ki je ob uvodnih porazih - obakrat so izgubili z 1:3 - dosegel 20 oziroma 29 točk.

Vodilno moštvo slovenske skupine je turški Ziraat, ki je v sredo zadal prvi poraz Trentinu, zmagal je s 3:0.

Liga prvakov, tretji krog

Četrtek, 22. januar

Sreda, 21. januar

Torek, 20. januar

Lestvice:

Preberite še: