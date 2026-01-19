Nika Milošič in Nik Mujanović učinkovita v Franciji

Za slovenskimi odbojkarji so novi krogi državnih prvenstev v tujini. Dobro pripravljenost še naprej kaže korektor Nik Mujanović, ki je v dresu francoskega Toursa dosegel novo zmago in prispeval 16 točk, štiri več pa je k novemu uspehu Levalloisa v 17. krogu francoskega prvenstva prispevala 20-letna Nika Milošič.

Tokrat je moral premoč tekmecem priznati Rok Bračko, ki je s Chaumontom klonil proti Poitevini in ostal brez točk, je v tedenskem pregledu zapisala Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).

Saša Planinšec je v poljskem prvenstvu prišla do devetih točk, vendar je morala z Lodžem premoč priznati Rzeszowu, ki je slavil po štirih nizih. Tudi Eva Pavlović Mori je z Zarečjem v ruskem prvenstvu klonila dvakrat, na prvem obračunu je dosegla dve, na drugem pa tri točke. Uspešen teden je za Žigo Šternom, ki se je veselil nove prvenstvene zmage pri tem pa zabeležil 12 točk.

Anja Mazej Foto: Aleš Oblak

V Romuniji trije predstavniki do zmag

V Romuniji so do novih zmag prišli vsi trije slovenski predstavniki. V 11. krogu je zasedba Voluntarija Anje Mazej prišla do popolnega izkupička točk, medtem ko se je srednja blokerka Mirta Velikonja Grbac z Dinamom iz Bukarešte veselila nove prvenstvene zmage, za zmago pa je prispevala 13 točk. Po novoletnem premoru je na parket romunskega prvenstva ponovno stopil tudi Sašo Štalekar, ki je k zmagi Arcade Galatov prispeval deset točk.

V italijanski serie A sta za Rokom Možičem dve uspešni tekmi v dresu Verone, ki je obe dobila že po treh nizih. Slovenski sprejemalec je na obeh obračunih dosegel po 17 točk, medtem ko je Uroš Planinšič tekmi v večini pospremil s klopi.

Enako velja tudi za Fatoumatto Sillah, ki tokrat ni pripomogla k novi zmagi svoje ekipe, Mija Šiftar pa je prišla do dveh točk za Monviso, ki je klonila proti Milanu.

Na Kitajskem je Eva Zatković z Liaoningom klonila dvakrat, tako kot Jan Kozamernik v japonskem prvenstvu proti zasedbi Nippon Steel Sakai Blazers in na koncu iztržil eno oziroma šest točk.

V nemškem prvenstvu bo v sredo ponovno nastopila Lorena Lorber Fijok, ko se bo v dresu Dresdnerja pomerila z Wiesbadnom.

