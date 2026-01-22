Približujejo se zimske olimpijske igre, ki bodo zaradi bližine Sloveniji zelo zanimive za slovenske športne navijače. Po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki krovno skrbi za slovensko olimpijsko odpravo, so slovenski navijači kupili tri tisoč vstopnic. Največje zanimanje je za smučarske skoke.

"Februarja bodo potekale zimske olimpijske igre, ki bodo najbližje Sloveniji v zgodovini. Cortina d'Ampezzo, Predazzo, Val di Fiemme, kjer bodo na sporedu smučarski skoki, so celo bližje, kot je bilo leta 1984 Slovencem Sarajevo," je za STA ob robu današnjega medijskega dne OKS v Ljubljani dejal poslovni direktor OKS Matic Švab.

Zaznali smo kar nekaj zanimanja slovenskih navijačev. "Trenutno je bilo prodanih že več kot tri tisoč vstopnic slovenskim navijačem. Največ zanimanja je seveda za smučarske skoke, skoke si bo na kraju samem ogledalo vsaj dva tisoč navijačev iz Slovenije. Je pa kar veliko zanimanja tudi za biatlon, nekaj Slovencev si bo šlo ogledat tudi hokej, ki bo v Milanu," je še dejal.

"Na voljo je še nekaj vstopnic, predvsem za tiste, ki imajo radi smučarske skoke. So pa možnosti za nakup vstopnic za ogled alpskega smučanja v Cortini d'Ampezzo, kjer bodo na ogled tekme alpskih smučark, že skorajda izčrpane. Tudi vstopnice za ogled olimpijskega tekmovanja v biatlonu je težko dobiti. Vstopnice so na razpolago v odvisnosti od priljubljenosti posameznega športa v Italiji, v katerih disciplinah imajo domači tekmovalci največje možnosti za uspeh," je pojasnil predstavnik OKS.

"Na srečo Italija ne sodi med velesile v smučarskih skokih. S tem se odpirajo možnosti za slovenske navijače in ljubitelje skokov, da si na kraju samem na olimpijskem stadionu v Predazzu ogledajo nastope Domna in Nike Prevc in preostalih slovenskih skakalk in skakalcev," je v dolino Fiemme slovenske navijače povabil Švab.

Domen Prevc Foto: Aleš Fevžer

"Vstopnice so na voljo za vsa tekmovanja v smučarskih skokih. Tudi za Livigno, kjer bodo tekmovanja v deskanju na snegu, in Bormio, kjer se bodo merili alpski smučarji, je bilo zelo malo prodanih vstopnic za slovenske navijače. Približno 50 za tekme deskarjev in 50 za moške tekme alpskega smučanja. Za zdaj kaže, da se bodo na od Slovenije najbolj oddaljeni prizorišči odpravili predvsem prijatelji in družinski člani tistih, ki bodo tam nastopali."

Velika lokacijska pestrost

Posebnost olimpijskih iger v Italiji od 6. do 22. februarja je zelo velika lokacijska pestrost prizorišč.

"Dejstvo, da bo med seboj več precej oddaljenih prizorišč, organizatorje in člane delegacij postavlja pred zahtevne izzive z vidika same logistike. Na nekaterih prejšnjih igrah smo bili navajeni, da smo se lahko sprehodili s skakalnega stadiona na biatlonsko strelišče, tudi smučarske discipline niso bile daleč proč. Več med sabo precej oddaljenih lokacij predstavlja hendikep, predvsem za navijače," je dejal Švab.

"Navijač si bo zelo težko ogledal vsa tekmovanja, ki bi si jih želel, tudi za slovenski olimpijski komite bo logistika zelo zahtevna. Imeli bomo več ekip, na drugi strani je pa vsaj ta del v Dolomitih bolj na naši strani, relativno blizu Slovenije. Skoki so v Predazzu in ne na drugi strani Italije, tudi Cortina d'Ampezzo je relativno blizu. Bi si pa želeli, da bi organizator izkoristil še druge danosti in bi bila tekmovanja na Kronplatzu, v Alta Badii ali pa, da bi bili skoki na skakalnicah v Cortini. To bi bilo sanjsko, ampak nimamo kaj, tako so se odločili odgovorni in zdaj temu sledimo," zanimivo razmišljanje podaja Švab.

Ob tem v OKS navijačem svetujejo, naj si podrobno preberejo navodila o prevozih, ki jih bo za lastnike vstopnic zagotovil prireditelj, oziroma o dostopnosti javnega prevoza. "Vsakršen premik z enega kraja na drugega bo zahtevna operacija, sploh v primerjavi s kakšnimi prejšnjimi poletnimi OI, ki so bile v velikih mestih z delujočim javnim prevozom. Pariz leta 2024 je bil odličen primer, ko si lahko prišel z enega konca mesta na drugega s podzemno železnico."

