Koper v napad pripeljal mladega Francoza

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je dobil novo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Kot so Primorci zapisali na družbenih omrežjih, je njihov nov član Francoz Ilann Petrisot.

Enaindvajsetletni Francoz, ki ima za seboj igranje v mladih sekcijah klubov v Franciji in Švici, v Koper pa prihaja iz mlade ekipe nizozemskega De Graafschapa, igra na položaju krilnega napadalca in bo med rumeno-modrimi ostal najmanj do zaključka sezone 2027/28.

Koprčani so pred tem pripeljali še Michala Kukučko, Scottyja Sadzouteja in Browna Iraborja, odšli pa so Sandro Jovanović, Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.

