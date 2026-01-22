Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
14.37

Koper v napad pripeljal mladega Francoza

Ilann Petrisot | Ilann Petrisot je novi član Kopra. | Foto FC Koper

Ilann Petrisot je novi član Kopra.

Foto: FC Koper

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je dobil novo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Kot so Primorci zapisali na družbenih omrežjih, je njihov nov član Francoz Ilann Petrisot.

Enaindvajsetletni Francoz, ki ima za seboj igranje v mladih sekcijah klubov v Franciji in Švici, v Koper pa prihaja iz mlade ekipe nizozemskega De Graafschapa, igra na položaju krilnega napadalca in bo med rumeno-modrimi ostal najmanj do zaključka sezone 2027/28.

Koprčani so pred tem pripeljali še Michala Kukučko, Scottyja Sadzouteja in Browna Iraborja, odšli pa so Sandro Jovanović, Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.

