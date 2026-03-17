Torek, 17. 3. 2026, 14.25

Dve tekmi prepovedi

Josip Iličić po namerni brci spoznal svojo kazen

Koper, Josip Iličić | Josip Iličić je bil izključen na tekmi s Celjem. | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Josip Iličić, ki je bil izključen na nedeljskem derbiju proti Celju, tokrat ne bo ostal brez srečanja s svojim nekdanjim klubom Mariborom. Disciplinski sodnik NZS se ni odločil za ostrejšo kazen, ob tem pa je upošteval, da se je zvezdnik Kopra za svoje dejanje opravičil.

"Nespametna poteza, v slačilnici se je za to opravičil fantom. Vsekakor ga bomo zaradi kazni pogrešali," je ob minimalnem porazu na Bonifiki razlagal Zoran Zeljković. Vse do konca obračuna ni imel razlogov, da bi bil nezadovoljen s predstavo Josipa Iličića, ki je Celjanom povzročal ogromno težav, a v zaključkih ni našel poti do nasprotnikove mreže.

To je pri izkušenem 38-letniku najbrž povzročilo nekaj dodatnih frustracij ob porazu na izjemno pomembni tekmi, ki bi lahko dokončno odprla boj za naslov. Iličić je izgubil živce po neuspešnem preigravanju Juanja Nieta, sledila je namerna brca, zaradi katere je bilo hitro jasno, da Koper njegove čarobne levice ne bo pogrešal le v zadnjih trenutkih tekme s Celjem.

Vprašanje je bilo le, kakšna bo dolžina kazni, ki jo bo Iličiću naložil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije. Ta se je na koncu zadovoljil z dvema tekmama prepovedi nastopa. Jojo bo počival na obračunih z Bravom in Primorjem, v kader Primorcev pa se bo vrnil za naslednji derbi na Bonifiki. V 30. krogu PLT v slovensko Istro prihaja Maribor. Iličić je zadnji medsebojni obračun z nekdanjim klubom že izpustil zaradi suspenza.

