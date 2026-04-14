V Portorožu se je s kvalifikacijami začel tretji teniški turnir WTT v Sloveniji, v glavnem žrebu pa so že Polona Hercog, Dalila Jakupović in Alja Senica. Prva nosilka je lanska zmagovalka Avstrijka Julia Grabher.

"Moram reči, da je zame vedno poseben občutek, ko pridem na obalo. Nazadnje sem tukaj igrala pred dvema letoma, sicer pa imam na Portorož res lepe spomine še iz mladih let, ko sem tukaj odigrala svoj prvi večji turnir," je za krovno zvezo dejala Hercog.

"Turnir je odlično organiziran, res na visoki ravni. Danes nam vreme sicer ni najbolj naklonjeno, a verjamem, da nas v naslednjih dneh čakajo lepi in kakovostni dvoboji. Če pomislim na najlepše spomine, zagotovo izstopa polfinale tukaj v Portorožu. Vedno mi je ustrezalo igrati tukaj, sicer zdaj na nekoliko drugačni podlagi, vendar se novega izziva že veselim," je še napovedala 35-letna igralka, ki se bo v prvem krogu pomerila z Nizozemko Antonio Stoyanov.

Foto: Guliverimage

"Občutek imam, kot da sem spet doma"

Tudi 35-letna Jakupović se je krovni zvezi Tenis Slovenije zahvalila za posebno povabilo za nastop. "Zelo sem vesela, da se tenis vrača v Portorož in da se dogajanje na obali znova krepi. Upam, da bo takšnih turnirjev še več. Občutek imam, kot da sem spet doma," je dejala.

Medtem pa Senica še ni dopolnila 18 let. Tako kot Jakupović je bila del reprezentance, ki je prejšnji teden igrala v pokalu v BJK, njena tekmica pa bo prav Španka Leyre Romero Gormaz, ki jo je prvi dan tekmovanja premagala Veronika Erjavec.

"To je res nekaj posebnega - da imam priložnost tekmovati in trenirati s tako izkušenimi igralkami. V zadnjem obdobju veliko treniram tudi s Polono, ki mi je z nasveti in izkušnjami res veliko pomagala, prav tako tudi Dalila. Za to sem jima iskreno hvaležna. Obe imata za sabo izjemno uspešni karieri, zato je zame že samo to, da lahko tekmujem z njima, velika dodana vrednost," je povedala Senica.

Hvaležni tudi občini

Direktorica krovne zveze Tea Starc je zadovoljna s sodelovanjem med občino in krovno zvezo. "Zelo smo veseli in ponosni, da se vračamo v Portorož. To nam res veliko pomeni. Iskrena hvala občini za podporo in tudi klubu za sodelovanje, skupaj lahko ustvarjamo odlične zgodbe. Portorož je pravo teniško mesto in verjamemo, da lahko tukaj organiziramo še veliko vrhunskih dogodkov."

