Avtor:
B. B.

Sreda,
21. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

4 ure, 48 minut

Sreda, 21. 1. 2026, 20.00

4 ure, 48 minut

OP Avstralije (ATP), peti dan

Novak Đoković naproti novemu rekordu

Avtor:
B. B.

Novak Đoković | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Melbournu bo potekal peti dan OP Avstralije. Na osrednje igrišče bosta stopila igralca, ki sodita v ožji krog favoritov. To sta Jannik Sinner in Novak Đoković, ki bosta igrala drugi krog turnirja.

Jannik Sinner nadaljuje lov na tretji zaporedni naslov v Melbournu. Drugi igralec sveta se bo v drugem krogu pomeril z domačinom Jamesom Duckworthom. Avstralec se zaveda, da ga čaka izjemno težek nasprotnik, a vseeno verjame, da lahko Italijanu povzroči obilico težav.

Na igrišče bo stopil tudi Novak Đoković, desetkratni zmagovalec OP Avstralije. Srbski zvezdnik se bo prvič pomeril z italijanskim kvalifikantom Francescom Maestrellijem. S tem ima priložnost, da se z novo zmago še dodatno približa zgodovinskemu mejniku 400 zmag na turnirjih za grand slam.

Zanimivi dvoboji, drugi krog
Novak Đoković (Srb/4) – Francesco Maestrelli (Ita)
James Duckworth (Avs) – Jannik Sinner (Ita/2)
Lorenzo Musetti (Ita/5) – Lorenzo Sonego (Ita)
Jaume Munar (Špa) – Casper Ruud (Nor/12)
 

