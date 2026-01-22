Evropska komisija prestala novo glasovanje o nezaupnici

Poslanci Evropskega parlamenta so zavrnili predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki ga je zaradi nasprotovanja trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur vložila skrajno desna skupina Domoljubi za Evropo.

Evropski poslanci so predlog nezaupnice zavrnili s 165 glasovi za, 390 glasovi proti in desetimi vzdržanimi glasovi, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Domoljubi za Evropo so v predlogu med drugim trdili, da bodo zaradi omenjenega trgovinskega sporazuma evropske trge preplavili poceni in ohlapno regulirani proizvodi, ki bodo ustvarjali nepravično konkurenco domačim proizvodom.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je v ponedeljek v Evropskem parlamentu v razpravi o predlogu nezaupnice zagovarjal sklenitev trgovinskega sporazuma z Mercosurjem, ki med drugim vključuje varovalke za zaščito evropskih kmetov.