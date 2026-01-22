Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

22. 1. 2026
14.14

V celinski Sloveniji pričakovane povišane ravni delcev PM10

Dimnik | Visoke koncentracije so posledica povečanih izpustov iz malih kurišč, hkrati pa neugodne vremenske razmere onemogočajo razredčevanje izpustov, zato se onesnažen zrak zadržuje pri tleh, so dodali. | Foto Bojan Puhek

Visoke koncentracije so posledica povečanih izpustov iz malih kurišč, hkrati pa neugodne vremenske razmere onemogočajo razredčevanje izpustov, zato se onesnažen zrak zadržuje pri tleh, so dodali.

Foto: Bojan Puhek

V večjem delu celinske Slovenije vremenoslovci glede na podatke agencije za okolje danes in v petek pričakujejo povišane ravni delcev. V nekaterih krajih lahko pride do preseganja mejne dnevne vrednosti delcev PM10. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov iz malih kurišč, onesnažen zrak pa se zaradi vremenskih razmer zadržuje pri tleh.

Na agenciji predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 na povezavi sta.si/qjXO6s oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka na povezavi sta.si/qTJjQs ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Prilagodite aktivnosti in prezračevanje prostorov 

Na NIJZ priporočajo, da prebivalci prilagodijo aktivnosti na prostem glede na trenutne vrednosti in se izogibajo intenzivnim telesnim aktivnostim. Svetujejo predvsem, da omejijo daljše zadrževanje na prostem, zlasti pri otrocih, starejših in kroničnih bolnikih.

Svetujejo, da v zaprtih prostorih zmanjšajo vnos zunanjega zraka, na primer z zaprtimi okni in z zmanjšanim prezračevanjem. Bivalne prostore naj prezračujejo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja.

Priporočajo, da prebivalci upoštevajo navodila in spremljajo kakovost zraka, saj lahko s preprostimi ukrepi pomembno zmanjšajo izpostavljenost delcem PM10 in zaščitijo zdravje vseh prebivalcev.
