Kaja Casar o sanjskem moškem: Nikamor nisva smela iti skupaj

Po koncu šova Sanjski moški Hrvaške lahko Kaja Casar in Karlo Godec, ki sta pred kamerami našla ljubezen, to tudi odkrito pokažeta.

Kar se je že nekaj časa govorilo, se je izkazalo za resnično, hrvaški televizijski sanjski moški Karlo Godec je v finalu izbral Slovenko Kajo Casar. Zdaj sta tudi prvič spregovorila o svoji zvezi, ki je, kot sta zagotovila, še vedno trdna.

"Resničnega življenja do zdaj kot par nisva mogla izkoristiti," je pojasnila Kaja, svoje zveze namreč nista smela razkriti vse od konca snemanja šova pred okoli pol leta pa do zdaj, ko so predvajali finale.

"Nikamor nisva smela iti skupaj, niti na kavo, tako da se resnično življenje začne zdaj," je dejala.

Selitev v Zagreb

Kaja se je sicer že pred časom preselila h Karlu v Zagreb in pred časom sta posvojila tudi psička. Kaja je med gostovanjem v POPkastu povedala, da se je na življenje v hrvaškem glavnem mestu hitro navadila. "Takoj, ko se je šov končal, sva vedela, da je to najbolj logičen korak," je dejala Kaja, Karlo pa dodal: "Že v šovu sem povedal, da iz Zagreba ne grem več. Dovolj sem potoval, živel sem povsod in bilo je jasno, da če želi biti z mano, bo to moralo biti v Zagrebu." Priznal je, da slovensko za zdaj še ne zna, a dodal: "Imam pa slovenski priimek."