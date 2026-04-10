Vojna v Ukrajini

Zelenski potrdil pripravljenost na velikonočno premirje #vŽivo

Volodimir Zelenski | Zelenski pravi, da ljudje potrebujejo veliko noč, ki bo minila brez groženj in v znamenju "dejanskih korakov k miru". | Foto Reuters

Ukrajina je predlagala prekinitev ognja za čas pravoslavnih velikonočnih praznikov in bo v skladu s tem tudi ravnala, je v četrtek potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Njegova izjava je sledila sporočilu Kremlja, da je ruski predsednik Vladimir Putin odredil vojski, da v tem času ustavi bojne operacije.

Pregled pomembnejših novic dneva:

6.45 Zelenski potrdil pripravljenost na velikonočno premirje

"Ukrajina je večkrat izrazila pripravljenost na simetrične ukrepe. Predlagali smo prekinitev ognja med letošnjimi velikonočnimi prazniki in v skladu s tem bomo tudi ravnali," je v četrtek pozno zvečer na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski.

Njegova objava je sledila izjavi Kremlja, ki je sporočil, da je Putin za ta konec tedna, ko pravoslavni verniki praznujejo veliko noč, razglasil prekinitev ognja z Ukrajino. Ta naj bi bo veljala od sobote od 15. ure po srednjeevropskem času do konca nedelje.

"Predvidevamo, da bo ukrajinska stran sledila zgledu Rusije," so še navedli, čeprav je Kijev praznično premirje predlagal že prej.

Novice Zelenski ponovil predlog Moskvi: Pripravljeni smo se odzvati enako
Novice Zelenski: Ukrajina je Rusiji ponudila energetsko premirje
Novice Putin za pravoslavno veliko noč naznanil prekinitev ognja z Ukrajino
