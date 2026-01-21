Slovenija se klanja Janu Oblaku, to je zgodovinski podvig in pol!

Na drugi strani velike luže pospešeno, skoraj vsakodnevno ruši mejnike slovenski košarkarski čarovnik Luka Dončić , v Evropi pa je pri vrhunskih nogometnih dosežkih že leta zelo uspešen Jan Oblak. Postavil je že marsikateri rekord in mejnik, zdaj pa se je podpisal še pod enega najveličastnejših. O čem takem je lahko slovenski nogomet še pred nekaj desetletji zgolj sanjal. Takrat je bil za mnoge uspeh zbrati že en nastop v ligi prvakov. Škofjeloška hobotnica piše zgodovino na svoj račun, temeljito in impresivno. Kapetan slovenske reprezentance je tako proti Galatasarayu vknjižil že jubilejni stoti nastop v elitnem tekmovanju, kjer se cedita med in mleko.

Zgodba Jana Oblaka in lige prvakov se ni začela uspešno. Kapetan slovenske reprezentance je nekaj mesecev po prihodu v Madrid dočakal priložnost za krstni nastop v elitnem tekmovanju. Z Atleticom je gostoval v Pireju in ostal brez vsega. Olympiakos je 16. septembra 2014 zmagal s 3:2, Škofjeločan pa si je privoščil nekaj napak, tako da tistega leta ni več prejel priložnosti v Evropi.

Jan Oblak je prvič v ligi prvakov zaslovel pred 11 leti proti Bayerju iz Leverkusna. Foto: Reuters

Trpljenja pa je bilo konec, ko se je Škofjeločanu nasmehnila sreča v obliki nesreče njegovega največjega tekmeca za položaj prvega vratarja Atletica. Miguel Angel Moya se je poškodoval na povratni tekmi osmine finala proti Bayerju, mladi Slovenec pa se ni obotavljal in je, čeprav je v igro vstopil neogret, navdušil mlado in staro. Zaklenil je vrata, nato postal še junak pri izvajanju strelov z bele točke, ostalo pa je zgodovina. Takrat so se v španskem glavnem mestu rodili zametki Oblakmanije. Neustrašni Slovenec je postal ljubljenec navijačev in se zasidral med vratnicama Simeonejeve čete.

Navijači Atletica so ga vzeli za svojega

Njegova vrednost, hkrati pa tudi spoštovanje nogometnega sveta, je hitro rasla. Postal je največji ambasador slovenskega nogometa v svetu, z Atleticom osvajal vsemogočne lovorike, se uvrstil celo v veliki finale lige prvakov, v Španiji pa se vpisal med nesmrtne s kar šestimi priznanji zamora. Postavlja nove mejnike, pri 33 letih pa se lahko pohvali s prav posebnim dosežkom. Postal je prvi Slovenec, ki je v ligi prvakov vknjižil tromestno število nastopov. Ker pridejo v poštev le tekme glavnega oziroma izločilnega dela, je njegov dosežek vreden še toliko večjega občudovanja.

Tako so se navijači Atletica zahvaljevali Janu Oblaku za njegove imenitne predstave v šampionski sezoni 2020/21. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred gostovanjem v Istanbulu je na 99 nastopih v ligi prvakov, kjer se je v dobrem desetletju naposlušal veličastne himne tekmovanja in branil na najbolj kultnih evropskih stadionih, prejel le 107 zadetkov. Na 37 srečanjih je ohranil mrežo nedotaknjeno. Navijači Atletica so ga vzeli za svojega in preimenovali v zid. Prerasel je v enega najbolj prepoznavnih simbolov Atletica, španskega nogometnega velikana, ki po blišču, bogastvu in tradiciji zaostaja le za Realom in Barcelono.

Slovenci z največjim številom nastopov v ligi prvakov: Jan Oblak 100

Kevin Kampl 51

Zlatko Zahović 32

Benjamin Šeško 28

Samir Handanović 26

Najbližji zasledovalec je Kampl, Šeško pa počiva

Oblak je tako na gostovanju v Turčiji napravil slavnostno kljukico in kot prvi Slovenec v ligi prvakov obiskal "klub 100". To mu je uspelo le nekaj dni po tem, ko je njegov rojak Kevin Kampl, najbližji zasledovalec na lestvici Slovencev z največjim številom nastopov v ligi prvakov (51 nastopov), pomahal v slovo navijačem Leipziga in ob vseh družinskih tragedijah opustil namero, da bi še vztrajal v vrhunskem nogometu.

Benjamin Šeško v tej sezoni z Manchester Unitedom sploh ne nastopa v ligi prvakov. Foto: Guliverimage

Za Oblakom tako na večni slovenski lestvici ostaja velika luknja, ta pa bo, saj 33-letni Škofjeločan še zdaleč ni rekel zadnje, sčasoma še večja. Že davno so namreč končali kariere preostali slovenski nogometni velikani, ki so v ligi prvakov pustili večji pečat (Zlatko Zahović, Samir Handanović, Josip Iličić …), izjemo pa predstavlja le Benjamin Šeško.

Pri 22 letih je že pri 28 nastopih v ligi prvakov, tako da je, kar se tiče prihodnosti, na dobri poti, da gre po Oblakovih stopinjah. Sploh če bo z Manchester Unitedom v angleškem prvenstvu ujel vstopnico za ligo prvakov in se po enoletnem evropskem postu znova srečeval z najboljšimi klubi stare celine. A to je že druga zgodba, današnji junak je njegov reprezentančni kapetan. Ljubljenec navijačev Atletica in samozavestni čuvaj mreže, ki rad piše zgodovino.

Koliko Slovencev je nastopalo v glavnem delu lige prvakov po sezonah?

Sezona Število Slovenski udeleženci lige prvakov 1992/93 0 / 1993/94 0 / 1994/95 0 / 1995/96 0 / 1996/97 1 Z. Zahović 1997/98 1 Z. Zahović 1998/99 2 Milanič, Z. Zahović 1999/00 14 Djuranović, Fileković, Galić, Grešak, Karić, Milanič, Pregelj, Sešlar, Simeunović, Šarkezi, Šimundža, Vugdalić, Z. Zahović, Židan 2000/01 1 Z. Zahović 2001/02 1 Pavlin 2002/03 1 Čeh 2003/04 1 Čeh 2004/05 0 / 2005/06 1 Ačimović 2006/07 0 / 2007/08 1 Šišić 2008/09 0 / 2009/10 0 / 2010/11 1 Birsa 2011/12 1 Skubic 2012/13 0 / 2013/14 1 Birsa 2014/15 12 Bezjak, Bohar, Filipović, J. Handanović, Kampl, Mejač, Oblak, Rajčević, Stojanović, Viler, Vršič, L. Zahović 2015/16 3 Ilić, Kampl, Oblak 2016/17 6 Kampl, Mevlja, Oblak, Stojanović, Šporar, Verbič 2017/18 13 Bajde, Bohar, J. Handanović, Kampl, Kramarič, Milec, Oblak, Pihler, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Vršič 2018/19 3 Bijol, S. Handanović, Oblak 2019/20 5 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Stojanović 2020/21 6 Blažič, S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Verbič 2021/22 6 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Šeško, Verbič 2022/23 2 Oblak, Šeško 2023/24 3 Kampl, Oblak, Šeško 2024/25 8 Bajrić, Drkušić, Elšnik, Gorenc Stanković, Horvat, Kampl, Oblak, Šeško 2025/26 1 Oblak

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):