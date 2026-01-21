Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Sreda,
21. 1. 2026,
18.46

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Galatasaray Atletico Madrid Kevin Kampl Benjamin Šeško Benjamin Šeško UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov Jan Oblak Jan Oblak

Sreda, 21. 1. 2026, 18.46

1 ura, 20 minut

Jubilejni stoti nastop Jana Oblaka v ligi prvakov

Slovenija se klanja Janu Oblaku, to je zgodovinski podvig in pol!

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Jan Oblak | Jan Oblak je prvi Slovenec, ki je v ligi prvakov prebil čarobno stotico. | Foto Reuters

Jan Oblak je prvi Slovenec, ki je v ligi prvakov prebil čarobno stotico.

Foto: Reuters

Na drugi strani velike luže pospešeno, skoraj vsakodnevno ruši mejnike slovenski košarkarski čarovnik Luka Dončić, v Evropi pa je pri vrhunskih nogometnih dosežkih že leta zelo uspešen Jan Oblak. Postavil je že marsikateri rekord in mejnik, zdaj pa se je podpisal še pod enega najveličastnejših. O čem takem je lahko slovenski nogomet še pred nekaj desetletji zgolj sanjal. Takrat je bil za mnoge uspeh zbrati že en nastop v ligi prvakov. Škofjeloška hobotnica piše zgodovino na svoj račun, temeljito in impresivno. Kapetan slovenske reprezentance je tako proti Galatasarayu vknjižil že jubilejni stoti nastop v elitnem tekmovanju, kjer se cedita med in mleko.

Victor Osimhen & Jan Oblak
Sportal V živo: Oblakovi Atleti hitro zadeli v Istanbulu, sledila je nagla kazen

Zgodba Jana Oblaka in lige prvakov se ni začela uspešno. Kapetan slovenske reprezentance je nekaj mesecev po prihodu v Madrid dočakal priložnost za krstni nastop v elitnem tekmovanju. Z Atleticom je gostoval v Pireju in ostal brez vsega. Olympiakos je 16. septembra 2014 zmagal s 3:2, Škofjeločan pa si je privoščil nekaj napak, tako da tistega leta ni več prejel priložnosti v Evropi.

Jan Oblak je prvič v ligi prvakov zaslovel pred 11 leti proti Bayerju iz Leverkusna. | Foto: Reuters Jan Oblak je prvič v ligi prvakov zaslovel pred 11 leti proti Bayerju iz Leverkusna. Foto: Reuters

Trpljenja pa je bilo konec, ko se je Škofjeločanu nasmehnila sreča v obliki nesreče njegovega največjega tekmeca za položaj prvega vratarja Atletica. Miguel Angel Moya se je poškodoval na povratni tekmi osmine finala proti Bayerju, mladi Slovenec pa se ni obotavljal in je, čeprav je v igro vstopil neogret, navdušil mlado in staro. Zaklenil je vrata, nato postal še junak pri izvajanju strelov z bele točke, ostalo pa je zgodovina. Takrat so se v španskem glavnem mestu rodili zametki Oblakmanije. Neustrašni Slovenec je postal ljubljenec navijačev in se zasidral med vratnicama Simeonejeve čete.

Navijači Atletica so ga vzeli za svojega

Njegova vrednost, hkrati pa tudi spoštovanje nogometnega sveta, je hitro rasla. Postal je največji ambasador slovenskega nogometa v svetu, z Atleticom osvajal vsemogočne lovorike, se uvrstil celo v veliki finale lige prvakov, v Španiji pa se vpisal med nesmrtne s kar šestimi priznanji zamora. Postavlja nove mejnike, pri 33 letih pa se lahko pohvali s prav posebnim dosežkom. Postal je prvi Slovenec, ki je v ligi prvakov vknjižil tromestno število nastopov. Ker pridejo v poštev le tekme glavnega oziroma izločilnega dela, je njegov dosežek vreden še toliko večjega občudovanja.

Tako so se navijači Atletica zahvaljevali Janu Oblaku za njegove imenitne predstave v šampionski sezoni 2020/21. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Tako so se navijači Atletica zahvaljevali Janu Oblaku za njegove imenitne predstave v šampionski sezoni 2020/21. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred gostovanjem v Istanbulu je na 99 nastopih v ligi prvakov, kjer se je v dobrem desetletju naposlušal veličastne himne tekmovanja in branil na najbolj kultnih evropskih stadionih, prejel le 107 zadetkov. Na 37 srečanjih je ohranil mrežo nedotaknjeno. Navijači Atletica so ga vzeli za svojega in preimenovali v zid. Prerasel je v enega najbolj prepoznavnih simbolov Atletica, španskega nogometnega velikana, ki po blišču, bogastvu in tradiciji zaostaja le za Realom in Barcelono.

Slovenci z največjim številom nastopov v ligi prvakov:

Jan Oblak 100
Kevin Kampl 51
Zlatko Zahović 32
Benjamin Šeško 28
Samir Handanović 26

Najbližji zasledovalec je Kampl, Šeško pa počiva

Oblak je tako na gostovanju v Turčiji napravil slavnostno kljukico in kot prvi Slovenec v ligi prvakov obiskal "klub 100". To mu je uspelo le nekaj dni po tem, ko je njegov rojak Kevin Kampl, najbližji zasledovalec na lestvici Slovencev z največjim številom nastopov v ligi prvakov (51 nastopov), pomahal v slovo navijačem Leipziga in ob vseh družinskih tragedijah opustil namero, da bi še vztrajal v vrhunskem nogometu.

Benjamin Šeško v tej sezoni z Manchester Unitedom sploh ne nastopa v ligi prvakov. | Foto: Guliverimage Benjamin Šeško v tej sezoni z Manchester Unitedom sploh ne nastopa v ligi prvakov. Foto: Guliverimage

Za Oblakom tako na večni slovenski lestvici ostaja velika luknja, ta pa bo, saj 33-letni Škofjeločan še zdaleč ni rekel zadnje, sčasoma še večja. Že davno so namreč končali kariere preostali slovenski nogometni velikani, ki so v ligi prvakov pustili večji pečat (Zlatko Zahović, Samir Handanović, Josip Iličić …), izjemo pa predstavlja le Benjamin Šeško. 

Pri 22 letih je že pri 28 nastopih v ligi prvakov, tako da je, kar se tiče prihodnosti, na dobri poti, da gre po Oblakovih stopinjah. Sploh če bo z Manchester Unitedom v angleškem prvenstvu ujel vstopnico za ligo prvakov in se po enoletnem evropskem postu znova srečeval z najboljšimi klubi stare celine. A to je že druga zgodba, današnji junak je njegov reprezentančni kapetan. Ljubljenec navijačev Atletica in samozavestni čuvaj mreže, ki rad piše zgodovino.

Koliko Slovencev je nastopalo v glavnem delu lige prvakov po sezonah?

Sezona Število Slovenski udeleženci lige prvakov
1992/93 0 /
1993/94 0 /
1994/95 0 /
1995/96 0 /
1996/97 1 Z. Zahović
1997/98 1 Z. Zahović
1998/99 2 Milanič, Z. Zahović
1999/00 14 Djuranović, Fileković, Galić, Grešak, Karić, Milanič, Pregelj, Sešlar, Simeunović, Šarkezi, Šimundža, Vugdalić, Z. Zahović, Židan
2000/01 1 Z. Zahović
2001/02 1 Pavlin
2002/03 1 Čeh
2003/04 1 Čeh
2004/05 0 /
2005/06 1 Ačimović
2006/07 0 /
2007/08 1 Šišić
2008/09 0 /
2009/10 0 /
2010/11 1 Birsa
2011/12 1 Skubic
2012/13 0 /
2013/14 1 Birsa
2014/15 12 Bezjak, Bohar, Filipović, J. Handanović, Kampl, Mejač, Oblak, Rajčević, Stojanović, Viler, Vršič, L. Zahović 
2015/16 3 Ilić, Kampl, Oblak
2016/17 6 Kampl, Mevlja, Oblak, Stojanović, Šporar, Verbič
2017/18 13 Bajde, Bohar, J. Handanović, Kampl, Kramarič, Milec, Oblak, Pihler, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Vršič
2018/19 3 Bijol, S. Handanović, Oblak
2019/20 5 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Stojanović
2020/21 6 Blažič, S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Verbič
2021/22 6 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Šeško, Verbič
2022/23 2 Oblak, Šeško
2023/24 3 Kampl, Oblak, Šeško
2024/25 8 Bajrić, Drkušić, Elšnik, Gorenc Stanković, Horvat, Kampl, Oblak, Šeško
2025/26 1 Oblak
Robert Volk Jan Oblak
Sportal Ganljive besede Slovenca, ki je odkril Jana Oblaka

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):

NOGOMETAŠ KLUB IN DRŽAVA SEZONA NASTOPI/GOLI
Milenko Ačimović Lille, Francija 2005/06 5 (1 gol) - skupinski del
Gregor Bajde Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del
Kenan Bajrić Slovan Bratislava, Slovaška 2024/25 8 - ligaški del
Roman Bezjak Ludogorec Razgrad, Bolgarija 2014/15 4 - skupinski del
Jaka Bijol CSKA Moskva, Rusija 2018/19 3 - skupinski del
Valter Birsa Auxerre, Francija 2010/11 5 (1 gol) - skupinski del
Valter Birsa AC Milan, Italija 2013/14 4 - osmina finala
Miha Blažič Ferencvaroš, Madžarska 2020/21 6 - skupinski del
Damjan Bohar Maribor, Slovenija 2014/15 6 (1 gol) - skupinski del
Damjan Bohar Maribor, Slovenija 2017/18 6 (1 gol) - skupinski del
Nastja Čeh Club Brugge, Belgija 2002/03 3 - skupinski del
Nastja Čeh Club Brugge, Belgija 2003/04 6 - skupinski del
Dejan Djuranović Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Vanja Drkušić Crvena zvezda, Srbija 2024/25 2 - ligaški del
Timi Max Elšnik Crvena zvezda, Srbija 2024/25 8 - ligaški del
Suad Fileković Maribor, Slovenija 1999/00 3 - skupinski del
Željko Filipović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Marinko Galić Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Jon Gorenc Stanković Sturm Gradec, Avstrija 2024/25 5 - ligaški del
Luka Grešak Maribor, Slovenija 1999/00 2 - skupinski del
Jasmin Handanović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Jasmin Handanović Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2018/19 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2019/20 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2020/21 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2021/22 8 - osmina finala
Tomi Horvat Sturm Gradec, Avstrija 2024/25 7 - skupinski del
Branko Ilić Astana, Kazahstan 2015/16 6 - skupinski del
Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2019/20 7 (5 golov) - osmina finala
Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2020/21 6 (1 gol) - osmina finala
Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2021/22 4 (1 gol) - skupinski del
Kevin Kampl Borussia Dortmund, Nemčija 2014/15 1 - osmina finala
Kevin Kampl Bayer Leverkusen, Nemčija 2015/16 6 (1 gol) - skupinski del
Kevin Kampl Bayer Leverkusen, Nemčija 2016/17 7 (1 gol) - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2017/18 6 - skupinski del
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2019/20 4 - polfinale
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2020/21 7 - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2021/22 3 - skupinski del
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2022/23 5 - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2023/24 7 - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2024/25 5 - ligaški del
Amir Karić Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Martin Kramarič Maribor, Slovenija 2017/18 3 - skupinski del
Aleš Mejač Maribor, Slovenija 2014/15 3 - skupinski del
Aleš Mertelj Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Miha Mevlja Rostov, Rusija 2016/17 6 - skupinski del
Darko Milanič Sturm Gradec, Avstrija 1998/99 5 - skupinski del
Darko Milanič Sturm Gradec, Avstrija 1999/00 1 - skupinski del
Martin Milec Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2014/15 4 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2015/16 12 - finale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2016/17 11 - polfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2017/18 6 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2018/19 8 - osmina finala
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2019/20 9 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2020/21 8 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2021/22 10 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2022/23 5 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2023/24 10 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2024/25 10 - osmina finala
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2025/26 6 - ?
Miran Pavlin Porto, Portugalska 2001/02 2 - drugi skupinski del
Aleks Pihler Maribor, Slovenija 2017/18 5 - skupinski del
Martin Pregelj Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Aleksander Rajčević Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Aleksander Rajčević Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del
Simon Sešlar Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Marko Simeunović Maribor, Slovenija 1999/00 4 - skupinski del
Nejc Skubic Otelul Galati, Romunija 2011/12 1 - skupinski del
Petar Stojanović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Petar Stojanović Dinamo Zagreb, Hrvaška 2016/17 4 - skupinski del
Petar Stojanović Dinamo Zagreb, Hrvaška 2019/20 6 - skupinski del
Marinko Šarkezi Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Benjamin Šeško Red Bull Salzburg, Avstrija 2021/22 6 - osmina finala
Benjamin Šeško Red Bull Salzburg, Avstrija 2022/23 6 - skupinski del
Benjamin Šeško RB Leipzig, Nemčija 2023/24 8 (2 gola) - osmina finala
Benjamin Šeško RB Leipzig, Nemčija 2024/25 8 (4 goli) - ligaški del
Ante Šimundža Maribor, Slovenija 1999/00 6 (1 gol) - skupinski del
Mirnes Šišić Olympiakos Pirej, Grčija 2007/08 1 - osmina finala
Andraž Šporar Basel, Švica 2016/17 4 - skupinski del
Marko Šuler Maribor, Slovenija 2014/15 2 - skupinski del
Marko Šuler Maribor, Slovenija 2017/18 5 - skupinski del
Benjamin Verbič Köbenhavn, Danska 2016/17 5 - skupinski del
Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukrajina 2020/21 6 - skupinski del
Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukrajina 2021/22 3 - skupinski del
Mitja Viler Maribor, Slovenija 2014/15 5 - skupinski del
Mitja Viler Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del
Blaž Vrhovec Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del
Dare Vršič Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Dare Vršič Maribor, Slovenija 2017/18 2 - skupinski del
Muamer Vugdalić Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Luka Zahović Maribor, Slovenija 2014/15 5 (1 gol) - skupinski del
Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1996/97 7 (1 gol) - četrtfinale
Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1997/98 5 - skupinski del
Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1998/99 6 (7 golov) - skupinski del
Zlatko Zahović Olympiakos Pirej, Grčija 1999/00 6 (2 gola) - skupinski del
Zlatko Zahović Valencia, Španija 2000/01 8 (1 gol) - finale
Gregor Židan Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Boštjan Cesar
Sportal Verjame, da se mu ne bo zgodilo, kar se je Stojanoviću in Kavčiču
Lamine Yamal, Real Sociedad : Barcelona
Sportal Navijačem Real Madrida se smeji, Barceloni spodletelo
Galatasaray Atletico Madrid Kevin Kampl Benjamin Šeško Benjamin Šeško UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov Jan Oblak Jan Oblak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.