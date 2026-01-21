Sreda, 21. 1. 2026, 18.46
1 ura, 20 minut
Jubilejni stoti nastop Jana Oblaka v ligi prvakov
Slovenija se klanja Janu Oblaku, to je zgodovinski podvig in pol!
Na drugi strani velike luže pospešeno, skoraj vsakodnevno ruši mejnike slovenski košarkarski čarovnik Luka Dončić, v Evropi pa je pri vrhunskih nogometnih dosežkih že leta zelo uspešen Jan Oblak. Postavil je že marsikateri rekord in mejnik, zdaj pa se je podpisal še pod enega najveličastnejših. O čem takem je lahko slovenski nogomet še pred nekaj desetletji zgolj sanjal. Takrat je bil za mnoge uspeh zbrati že en nastop v ligi prvakov. Škofjeloška hobotnica piše zgodovino na svoj račun, temeljito in impresivno. Kapetan slovenske reprezentance je tako proti Galatasarayu vknjižil že jubilejni stoti nastop v elitnem tekmovanju, kjer se cedita med in mleko.
Zgodba Jana Oblaka in lige prvakov se ni začela uspešno. Kapetan slovenske reprezentance je nekaj mesecev po prihodu v Madrid dočakal priložnost za krstni nastop v elitnem tekmovanju. Z Atleticom je gostoval v Pireju in ostal brez vsega. Olympiakos je 16. septembra 2014 zmagal s 3:2, Škofjeločan pa si je privoščil nekaj napak, tako da tistega leta ni več prejel priložnosti v Evropi.
Jan Oblak je prvič v ligi prvakov zaslovel pred 11 leti proti Bayerju iz Leverkusna.
Trpljenja pa je bilo konec, ko se je Škofjeločanu nasmehnila sreča v obliki nesreče njegovega največjega tekmeca za položaj prvega vratarja Atletica. Miguel Angel Moya se je poškodoval na povratni tekmi osmine finala proti Bayerju, mladi Slovenec pa se ni obotavljal in je, čeprav je v igro vstopil neogret, navdušil mlado in staro. Zaklenil je vrata, nato postal še junak pri izvajanju strelov z bele točke, ostalo pa je zgodovina. Takrat so se v španskem glavnem mestu rodili zametki Oblakmanije. Neustrašni Slovenec je postal ljubljenec navijačev in se zasidral med vratnicama Simeonejeve čete.
Navijači Atletica so ga vzeli za svojega
Njegova vrednost, hkrati pa tudi spoštovanje nogometnega sveta, je hitro rasla. Postal je največji ambasador slovenskega nogometa v svetu, z Atleticom osvajal vsemogočne lovorike, se uvrstil celo v veliki finale lige prvakov, v Španiji pa se vpisal med nesmrtne s kar šestimi priznanji zamora. Postavlja nove mejnike, pri 33 letih pa se lahko pohvali s prav posebnim dosežkom. Postal je prvi Slovenec, ki je v ligi prvakov vknjižil tromestno število nastopov. Ker pridejo v poštev le tekme glavnega oziroma izločilnega dela, je njegov dosežek vreden še toliko večjega občudovanja.
Tako so se navijači Atletica zahvaljevali Janu Oblaku za njegove imenitne predstave v šampionski sezoni 2020/21.
Pred gostovanjem v Istanbulu je na 99 nastopih v ligi prvakov, kjer se je v dobrem desetletju naposlušal veličastne himne tekmovanja in branil na najbolj kultnih evropskih stadionih, prejel le 107 zadetkov. Na 37 srečanjih je ohranil mrežo nedotaknjeno. Navijači Atletica so ga vzeli za svojega in preimenovali v zid. Prerasel je v enega najbolj prepoznavnih simbolov Atletica, španskega nogometnega velikana, ki po blišču, bogastvu in tradiciji zaostaja le za Realom in Barcelono.
Slovenci z največjim številom nastopov v ligi prvakov:
Jan Oblak 100
Kevin Kampl 51
Zlatko Zahović 32
Benjamin Šeško 28
Samir Handanović 26
Najbližji zasledovalec je Kampl, Šeško pa počiva
Oblak je tako na gostovanju v Turčiji napravil slavnostno kljukico in kot prvi Slovenec v ligi prvakov obiskal "klub 100". To mu je uspelo le nekaj dni po tem, ko je njegov rojak Kevin Kampl, najbližji zasledovalec na lestvici Slovencev z največjim številom nastopov v ligi prvakov (51 nastopov), pomahal v slovo navijačem Leipziga in ob vseh družinskih tragedijah opustil namero, da bi še vztrajal v vrhunskem nogometu.
Benjamin Šeško v tej sezoni z Manchester Unitedom sploh ne nastopa v ligi prvakov.
Za Oblakom tako na večni slovenski lestvici ostaja velika luknja, ta pa bo, saj 33-letni Škofjeločan še zdaleč ni rekel zadnje, sčasoma še večja. Že davno so namreč končali kariere preostali slovenski nogometni velikani, ki so v ligi prvakov pustili večji pečat (Zlatko Zahović, Samir Handanović, Josip Iličić …), izjemo pa predstavlja le Benjamin Šeško.
Pri 22 letih je že pri 28 nastopih v ligi prvakov, tako da je, kar se tiče prihodnosti, na dobri poti, da gre po Oblakovih stopinjah. Sploh če bo z Manchester Unitedom v angleškem prvenstvu ujel vstopnico za ligo prvakov in se po enoletnem evropskem postu znova srečeval z najboljšimi klubi stare celine. A to je že druga zgodba, današnji junak je njegov reprezentančni kapetan. Ljubljenec navijačev Atletica in samozavestni čuvaj mreže, ki rad piše zgodovino.
Koliko Slovencev je nastopalo v glavnem delu lige prvakov po sezonah?
|Sezona
|Število
|Slovenski udeleženci lige prvakov
|1992/93
|0
|/
|1993/94
|0
|/
|1994/95
|0
|/
|1995/96
|0
|/
|1996/97
|1
|Z. Zahović
|1997/98
|1
|Z. Zahović
|1998/99
|2
|Milanič, Z. Zahović
|1999/00
|14
|Djuranović, Fileković, Galić, Grešak, Karić, Milanič, Pregelj, Sešlar, Simeunović, Šarkezi, Šimundža, Vugdalić, Z. Zahović, Židan
|2000/01
|1
|Z. Zahović
|2001/02
|1
|Pavlin
|2002/03
|1
|Čeh
|2003/04
|1
|Čeh
|2004/05
|0
|/
|2005/06
|1
|Ačimović
|2006/07
|0
|/
|2007/08
|1
|Šišić
|2008/09
|0
|/
|2009/10
|0
|/
|2010/11
|1
|Birsa
|2011/12
|1
|Skubic
|2012/13
|0
|/
|2013/14
|1
|Birsa
|2014/15
|12
|Bezjak, Bohar, Filipović, J. Handanović, Kampl, Mejač, Oblak, Rajčević, Stojanović, Viler, Vršič, L. Zahović
|2015/16
|3
|Ilić, Kampl, Oblak
|2016/17
|6
|Kampl, Mevlja, Oblak, Stojanović, Šporar, Verbič
|2017/18
|13
|Bajde, Bohar, J. Handanović, Kampl, Kramarič, Milec, Oblak, Pihler, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Vršič
|2018/19
|3
|Bijol, S. Handanović, Oblak
|2019/20
|5
|S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Stojanović
|2020/21
|6
|Blažič, S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Verbič
|2021/22
|6
|S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Šeško, Verbič
|2022/23
|2
|Oblak, Šeško
|2023/24
|3
|Kampl, Oblak, Šeško
|2024/25
|8
|Bajrić, Drkušić, Elšnik, Gorenc Stanković, Horvat, Kampl, Oblak, Šeško
|2025/26
|1
|Oblak
Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):
|NOGOMETAŠ
|KLUB IN DRŽAVA
|SEZONA
|NASTOPI/GOLI
|Milenko Ačimović
|Lille, Francija
|2005/06
|5 (1 gol) - skupinski del
|Gregor Bajde
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|4 - skupinski del
|Kenan Bajrić
|Slovan Bratislava, Slovaška
|2024/25
|8 - ligaški del
|Roman Bezjak
|Ludogorec Razgrad, Bolgarija
|2014/15
|4 - skupinski del
|Jaka Bijol
|CSKA Moskva, Rusija
|2018/19
|3 - skupinski del
|Valter Birsa
|Auxerre, Francija
|2010/11
|5 (1 gol) - skupinski del
|Valter Birsa
|AC Milan, Italija
|2013/14
|4 - osmina finala
|Miha Blažič
|Ferencvaroš, Madžarska
|2020/21
|6 - skupinski del
|Damjan Bohar
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|6 (1 gol) - skupinski del
|Damjan Bohar
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|6 (1 gol) - skupinski del
|Nastja Čeh
|Club Brugge, Belgija
|2002/03
|3 - skupinski del
|Nastja Čeh
|Club Brugge, Belgija
|2003/04
|6 - skupinski del
|Dejan Djuranović
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|6 - skupinski del
|Vanja Drkušić
|Crvena zvezda, Srbija
|2024/25
|2 - ligaški del
|Timi Max Elšnik
|Crvena zvezda, Srbija
|2024/25
|8 - ligaški del
|Suad Fileković
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|3 - skupinski del
|Željko Filipović
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|6 - skupinski del
|Marinko Galić
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|5 - skupinski del
|Jon Gorenc Stanković
|Sturm Gradec, Avstrija
|2024/25
|5 - ligaški del
|Luka Grešak
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|2 - skupinski del
|Jasmin Handanović
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|6 - skupinski del
|Jasmin Handanović
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|6 - skupinski del
|Samir Handanović
|Inter Milano, Italija
|2018/19
|6 - skupinski del
|Samir Handanović
|Inter Milano, Italija
|2019/20
|6 - skupinski del
|Samir Handanović
|Inter Milano, Italija
|2020/21
|6 - skupinski del
|Samir Handanović
|Inter Milano, Italija
|2021/22
|8 - osmina finala
|Tomi Horvat
|Sturm Gradec, Avstrija
|2024/25
|7 - skupinski del
|Branko Ilić
|Astana, Kazahstan
|2015/16
|6 - skupinski del
|Josip Iličić
|Atalanta Bergamo, Italija
|2019/20
|7 (5 golov) - osmina finala
|Josip Iličić
|Atalanta Bergamo, Italija
|2020/21
|6 (1 gol) - osmina finala
|Josip Iličić
|Atalanta Bergamo, Italija
|2021/22
|4 (1 gol) - skupinski del
|Kevin Kampl
|Borussia Dortmund, Nemčija
|2014/15
|1 - osmina finala
|Kevin Kampl
|Bayer Leverkusen, Nemčija
|2015/16
|6 (1 gol) - skupinski del
|Kevin Kampl
|Bayer Leverkusen, Nemčija
|2016/17
|7 (1 gol) - osmina finala
|Kevin Kampl
|RB Leipzig, Nemčija
|2017/18
|6 - skupinski del
|Kevin Kampl
|RB Leipzig, Nemčija
|2019/20
|4 - polfinale
|Kevin Kampl
|RB Leipzig, Nemčija
|2020/21
|7 - osmina finala
|Kevin Kampl
|RB Leipzig, Nemčija
|2021/22
|3 - skupinski del
|Kevin Kampl
|RB Leipzig, Nemčija
|2022/23
|5 - osmina finala
|Kevin Kampl
|RB Leipzig, Nemčija
|2023/24
|7 - osmina finala
|Kevin Kampl
|RB Leipzig, Nemčija
|2024/25
|5 - ligaški del
|Amir Karić
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|5 - skupinski del
|Martin Kramarič
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|3 - skupinski del
|Aleš Mejač
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|3 - skupinski del
|Aleš Mertelj
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|6 - skupinski del
|Miha Mevlja
|Rostov, Rusija
|2016/17
|6 - skupinski del
|Darko Milanič
|Sturm Gradec, Avstrija
|1998/99
|5 - skupinski del
|Darko Milanič
|Sturm Gradec, Avstrija
|1999/00
|1 - skupinski del
|Martin Milec
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|6 - skupinski del
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2014/15
|4 - četrtfinale
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2015/16
|12 - finale
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2016/17
|11 - polfinale
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2017/18
|6 - skupinski del
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2018/19
|8 - osmina finala
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2019/20
|9 - četrtfinale
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2020/21
|8 - skupinski del
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2021/22
|10 - četrtfinale
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2022/23
|5 - skupinski del
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2023/24
|10 - četrtfinale
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2024/25
|10 - osmina finala
|Jan Oblak
|Atletico Madrid, Španija
|2025/26
|6 - ?
|Miran Pavlin
|Porto, Portugalska
|2001/02
|2 - drugi skupinski del
|Aleks Pihler
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|5 - skupinski del
|Martin Pregelj
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|5 - skupinski del
|Aleksander Rajčević
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|6 - skupinski del
|Aleksander Rajčević
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|4 - skupinski del
|Simon Sešlar
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|6 - skupinski del
|Marko Simeunović
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|4 - skupinski del
|Nejc Skubic
|Otelul Galati, Romunija
|2011/12
|1 - skupinski del
|Petar Stojanović
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|6 - skupinski del
|Petar Stojanović
|Dinamo Zagreb, Hrvaška
|2016/17
|4 - skupinski del
|Petar Stojanović
|Dinamo Zagreb, Hrvaška
|2019/20
|6 - skupinski del
|Marinko Šarkezi
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|5 - skupinski del
|Benjamin Šeško
|Red Bull Salzburg, Avstrija
|2021/22
|6 - osmina finala
|Benjamin Šeško
|Red Bull Salzburg, Avstrija
|2022/23
|6 - skupinski del
|Benjamin Šeško
|RB Leipzig, Nemčija
|2023/24
|8 (2 gola) - osmina finala
|Benjamin Šeško
|RB Leipzig, Nemčija
|2024/25
|8 (4 goli) - ligaški del
|Ante Šimundža
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|6 (1 gol) - skupinski del
|Mirnes Šišić
|Olympiakos Pirej, Grčija
|2007/08
|1 - osmina finala
|Andraž Šporar
|Basel, Švica
|2016/17
|4 - skupinski del
|Marko Šuler
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|2 - skupinski del
|Marko Šuler
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|5 - skupinski del
|Benjamin Verbič
|Köbenhavn, Danska
|2016/17
|5 - skupinski del
|Benjamin Verbič
|Dinamo Kijev, Ukrajina
|2020/21
|6 - skupinski del
|Benjamin Verbič
|Dinamo Kijev, Ukrajina
|2021/22
|3 - skupinski del
|Mitja Viler
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|5 - skupinski del
|Mitja Viler
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|6 - skupinski del
|Blaž Vrhovec
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|4 - skupinski del
|Dare Vršič
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|6 - skupinski del
|Dare Vršič
|Maribor, Slovenija
|2017/18
|2 - skupinski del
|Muamer Vugdalić
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|6 - skupinski del
|Luka Zahović
|Maribor, Slovenija
|2014/15
|5 (1 gol) - skupinski del
|Zlatko Zahović
|Porto, Portugalska
|1996/97
|7 (1 gol) - četrtfinale
|Zlatko Zahović
|Porto, Portugalska
|1997/98
|5 - skupinski del
|Zlatko Zahović
|Porto, Portugalska
|1998/99
|6 (7 golov) - skupinski del
|Zlatko Zahović
|Olympiakos Pirej, Grčija
|1999/00
|6 (2 gola) - skupinski del
|Zlatko Zahović
|Valencia, Španija
|2000/01
|8 (1 gol) - finale
|Gregor Židan
|Maribor, Slovenija
|1999/00
|6 - skupinski del