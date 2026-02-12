Atletico napolnil mrežo Barcelone, minimalna prednost Sociedada

V uvodnem dejanju polfinala španskega nogometnega pokalnega tekmovanja je Real Sociedad v gosteh premagal baskovskega soseda Athletic Bilbao (1:0). Atletico Madrid je zatem gostil Barcelono in jo premagal s kar 4:0. Vsi goli so padli že v prvem polčasu. Jan Oblak, ki mu v bogati zbirki osvojenih lovorik, kar zadeva španska tekmovanja, manjka le še španski kraljevi pokal, v pokalu ne igra.

Povratni polfinalni tekmi bosta odigrani v začetku marca.

Atletico ima izjemno argentinsko kolonijo

Juan Musso je pred prihodom v Madrid branil za Atalanto, pri Atleticu pa je primoran živeti s statusom rezervnega vratarja. Foto: Guliverimage Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak velja za enega največjih slovenskih športnih ambasadorjev na svetu. Škofjeločana nenazadnje zelo cenijo tudi v Argentini. Zakaj pa je kapetan slovenske izbrane vrste tako prepoznaven v Argentini? Ker že krepko desetletje brani za najbolj argentinski klub v Evropi, kot v deželi aktualnih svetovnih nogometnih prvakov radi rečejo Atleticu. Že poldrugo desetletje ga vodi nekdanji argentinski as Diego Simeone, njegov dres pa nosi ogromno gavčev.

Oblakovih soigralcev, ki prihajajo iz domovine tanga, je tako pri Atleticu ogromno. V tej sezoni so to Julian Alvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez in Juan Musso. Prav zadnji, 31-letni čuvaj mreže, pa bi lahko v četrtek dočakal eno najbolj odgovornih nalog, odkar se dokazuje pri Atleticu.

Simeone v pokalu pogosto uporablja filozofijo, da si v tem tekmovanju zasluži priložnost rezervni vratar. Tako je tudi v tej sezoni, med vratnicama je stal Juan Musso. Za zdaj se je izkazal. Klubu je pomagal do preboja med štiri najboljše v pokalu, zdaj pa čaka Atletico skrajno zahtevna ovira, saj se bodo pomerili z vodilnim španskim prvoligašem. Barcelona je v dobri formi, tudi v tej sezoni cilja na vse mogoče lovorike, izjeme ne predstavlja niti kraljevi pokal, kjer brani naslov.

To pa je ravno ena izmed redkih lovorik, ki je Oblak kot vratar Atletica v bogati karieri še ni osvojil. Z madridskim klubom je postal španski prvak, osvojil španski superpokal, bil najboljši tudi v ligi Europa in evropskem superpokalu. Za popolno zbirko manjkata še liga prvakov, v kateri je Jan Oblak že nastopil v velikem finalu, in španski pokal. Slovenski vratar se ni še nikdar uvrstil v finale španskega pokala.

Real Sociedad je prvo polfinalno tekmo dobil z 1:0. Foto: Reuters

Španski pokal, polfinale (prvi tekmi):

Sreda, 11. februar:

Četrtek, 12. februar: