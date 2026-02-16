Realu se smeji: nov hud udarec za Barcelono, ki znova besni nad sodniki

Nogometaši Atletica so priredili navijačem neprijetno presenečenje. V četrtek so v prvem polfinalnem srečanju razbili Barcelono kar s 4:0, le tri dni pozneje pa si privoščili nerazumljiv polom na gostovanju pri Rayo Vallecanu (0:3). Jan Oblak je zbral šest obramb, a bil tudi posreden krivec za drugi prejeti gol. Real Madrid se je po zmagi nad Real Sociedadom (4:1) zavihtel na vrh lestvice in tam ostal tudi v ponedeljek, ko je Barcelono šokirala še Girona.

V uvodnem dejanju 24. kroga la lige sta Elche in Osasuna igrala 0:0, osrednja tema dogajanja v španskem nogometu pa je ostala visoka pokalna zmaga Atletica nad Barcelono. Po zgodnjem avtogolu Erica Garcie so šle stvari za Katalonce na Metropolitanu le še navzdol, do konca prvega polčasa, v katerem je Atletico zabijal kot v transu, Jan Oblak pa je lahko večkrat navdušeno zaploskal soigralcem, so si pridelali zaostanek kar štirih zadetkov (0:4). Tako jih lahko v finale pokala, kjer branijo lovoriko, popelje le še čudežno visoka zmaga na Camp Nouu z vsaj petimi zadetki.

Simeone: Naši navijači potrebujejo takšne tekme

Atletico je v četrtek nadigral Barcelono, v nedeljo pa ga čaka gostovanje pri Rayo Vallecanu. Foto: Reuters Atletico je na dobri poti, da osvoji prvo lovoriko po letu 2021. Jan Oblak je znova sedel na klopi, med vratnicama pa je stal Juan Musso. Trener Diego Simeone je po izjemni zmagi nad Barcelono pohvalil vzdušje na Metropolitanu, izpostavil pa štiri napadalce, ki so odlično izkoriščali prazen prostor. To so bili njegov sin Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Antoine Griezmann in Ademola Lookman. "To tekmo si bomo zapomnili ne glede na to, kar se bo zgodilo na povratni tekmi. Takšne predstave ne moreš pozabiti. Naši navijači potrebujejo tako velike tekme v polfinalu," je dejal argentinski strateg, ki pa mu že na naslednji tekmi ni bilo več do smeha.

Atletico tri dni po zmagi nad Barcelono razočaral

V nedeljo je Atletico doživel hud poraz na gostovanju pri mestnem tekmecu Rayo Vallecanu, ki v tej sezoni ni med najboljšimi, ampak mu grozi krčevit boj za obstanek. Na tej tekmi se je med vratnici Atletica vrnil Oblak, a ni mogel biti zadovoljen z razpletom.

Rayo Vallecano je nadigral mestnega tekmeca. Foto: Reuters

Simeonejeva četa je prikazala eno slabših predstav v tej sezoni, slovenski vratar pa je moral že v prvem polčasu dvakrat po žogo v svojo mrežo. Pri drugem golu je bil tudi posreden krivec, tako da si za predstavo proti mestnemu tekmecu ni prislužil višjih ocen. Rayo Vallecano je nadigral favorita, Oblak pa je ob treh prejetih zadetkih zbral še šest obramb.

Rayo je v prvem polčasu prevladoval in si prednost priigral v zadnjih petih minutah prvega dela. V 40. minuti je nemočnega Oblaka iz neposredne premagal Francisco Perez, pet minut kasneje pa so si gosti privoščili veliko napako v obrambi, a je sprva Oblak sijajno odbil strel Isaaca Palazona, odbitek pa je v mrežo pospravil Oscar Valentin.

V drugem delu se je Rayo osredotočil na obrambne naloge, vseeno pa v 76. minuti še tretjič zadel, ko je po hitri izvedbi kota po kasnejši podaji s strani najvišje skočil Nobel Mendy in z glavo premagal vnovič nemočnega Oblaka. Dvoboj je na stadionu Butarque, ki sprejme okrog 15 tisoč gledalcev, spremljalo le 5.335 ljubiteljev nogometa. Madridčani so zaradi slabše razlike v golih od Villarreala (na koncu sezone sicer odločajo medsebojne tekme) zdrsnili na četrto mesto lestvice, Rayo pa se je dvignil iz cone izpada.

Vinicius izsilil dve 11-metrovki in zadel

Brazilec Vinicius je dvakrat zatresel mrežo tekmeca iz San Sebastiana. Foto: Reuters Atletico za do tega kroga vodilno Barcelono zaostaja 13 točk, že v soboto pa je na vrhu prišlo do spremembe. Real Madrid, ki je v naletu, je doma premagal Real Sociedad (4:1) in se zavihtel na vrh. Zasedba iz Madrida je dva zadetka dosegla iz zelo strogo dosojenih enajstmetrovk. Obe je izsilil Vinicius Junior in obe tudi uspešno izvedel (25., 48.). Real Madrid je v 24 tekmah izvedel že 12 strelov z bele točke.

Prvi je mrežo gostov zatresel Gonzalo Garcia (5.), za 3:1 v 31. minuti pa je zadel Federico Valverde. Gostje so na 1:1 izenačili v 21. minuti, ko je prav tako najstrožjo kazen uspešno realiziral Mikel Oyarzabal. Real Madrid je tako uspešno opravil generalko za uvodno tekmo dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov, ki ga čaka v torek z Benfico v Lizboni.

Barcelona padla z vrha lestvice

Ranjena Flickova četa se je v ponedeljek podala na neugodno gostovanje pri sosedih v Gironi, ki potrebujejo točke v boju za obstanek. Barcelona se je opekla še drugič zapored. Po težavah za branilce naslova je dišalo že v prvem polčasu, ko so neuspešno iskali pot do nasprotnikove mreže, v sodnikovem dodatku pa je enajstmetrovko zapravil Lamine Yamal.

V 59. minuti so gostje le povedli z zadetkom Paua Cubarsija, a je veselje trajalo le tri minute. Za navdušenje na tribunah je z izenačenjem poskrbel Thomas Lemar. Barcelona je nato trpela, v igri jo je držal vnovič sijajni vratar Joan Garcia, tudi on pa je bil nemočen v 87. minuti, ko je za popoln preobrat poskrbel Francisco Beltran.

V taboru katalonskega ponosa bodo sicer imeli znova veliko povedati o odločitvah sodniške ekipe na čelu z glavnim delivcem pravice Cesarjem Sotom Gradom. Ob odvzeti žogi za drugi zadetek Girone je Claudio Echeverri s podplatom pohodil Julesa Koundeja, a po kratki prekinitvi iz sobe za VAR ni bilo sporočila, da bi lahko šlo za prekršek. Ostalo je pri veliki domači zmagi, Barcelona pa se je v nepravem trenutku znašla v krizi.

Špansko prvenstvo, 24. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Lestvica: