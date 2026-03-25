"Prav je, da sta se Oblak in Šeško udeležila uvodnega zbora"

Slovenska nogometna reprezentanca je opravila še en trening pred prijateljskima tekmama z Madžarsko in Črno goro. Na teh ne bosta igrala poškodovana Jan Oblak in Benjamin Šeško, ki sta bila te dni vseeno na Gorenjskem, a sta se zdaj poslovila od soigralcev in bosta okrevanje nadaljevala v Atleticu Madridu oziroma Manchester Unitedu.

Timi Max Elšnik Foto: Aleš Fevžer "Mislim, da je bilo prav, da sta se Oblak in Šeško udeležila uvodnega zbora pod novim selektorjem, ne glede na to, da sta poškodovana. Sta dva pomembna nosilca reprezentance in prav je, da sta z nami opravila prve sestanke pod vodstvom novega selektorja," je po sredinem treningu povedal Timi Max Elšnik.

Ta je tudi poudaril, da za zdaj vse poteka brez težav. "Veliko je nove, pozitivne energije. Celoten štab deluje pozitivno in upam, da bomo to znali izkoristiti ter se zgraditi kot ekipa. Novo strokovno vodstvo je prineslo nekatere novosti v načinu dela, taktičnih zadev pa zaenkrat še ne bi razkrival. Lahko rečem le to, da želimo imeti pripravljeni vsaj dve taktični različici, s katerima se nato prilagajamo nasprotniku."

Njega in soigralce v soboto čaka preizkušnja z Madžari. "Vsaka tekma prinaša dokazovanje. Mislim, da ni fanta, ki v slovenski reprezentančni opremi ne bi dal vsega od sebe. Ne na treningu, kaj šele na tekmi. Če greš na pol, se lahko hitro zgodijo poškodbe. Glede na naše značaje bomo tudi to tekmo nedvomno vzeli zelo resno. Ne bo sicer takšnega rezultatskega pritiska, vendar to ne pomeni, da naš fokus ne bo na ustrezni ravni," je odločen Elšnik.

Vipotnik: Super je, odlično se počutim

Žan VIpotnik Foto: Aleš Fevžer Z izjemno popotnico se na tekmi z Madžarsko in Črno goro, ta bo v torek, odpravlja napadalec Žan Vipotnik, ki je za Swansea v letošnji sezoni odigral že 42 tekem in dosegel 19 golov, s 17 zadetki pa je tudi na strelskem vrhu angleške druge lige. "Super je, odlično se počutim. Morda mi ustreza vreme, čeprav ni najboljše. Odgovarjajo mi trener, ekipa, mesto, vse je na vrhunski ravni, zato sem z veseljem podaljšal pogodbo," je dejal Vipotnik, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo z valižanskim klubom do leta 2030, zdaj pa je osredotočen na izbrano vrsto.

"Nov strokovni štab je prinesel določene spremembe. Veliko je pozitivne energije in novosti, tako da je vsekakor zanimivo. Vzdušje je dobro, imamo dovolj časa za pripravo na prvo tekmo in mislim, da bomo v soboto pravi. Gremo na zmago," pravi Vipotnik in se ozrl še na konkurenci v napadu slovenske vrste. "Imamo same kakovostne napadalce. Vsi smo v dobri formi in na igrišču delujemo dobro. Zdrava konkurenca je zelo pozitivna za selektorja. Kdor bo igral v soboto, mora svojo nalogo opraviti čim bolje in pustiti dober pečat," je zaključil Vipotnik.

Slovenci se bodo z Madžarsko merili v soboto ob 18.00 v Budimpešti. Ekipi se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred pa še dve s po 2:1 in eno z 1:0. Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2002, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.