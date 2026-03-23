Jaka Bijol poslal jasno sporočilo novincem v reprezentanci

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja začela priprave na prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro. Na teh po novem zaradi poškodb ne bo Benjamina Šeška in Davida Brekala.

Zdravniška služba slovenske nogometne reprezentance je opravila oceno zdravstvenega stanja obeh omenjenih nogometašev. Ocena je pokazala, da ima David Brekalo poškodbo mečne mišice, zaradi katere trenutno ne more trenirati in igrati nogometa v polnem obsegu, pri Benjaminu Šešku pa so zdravniki ugotovili lažjo poškodbo, ki mu prav tako onemogoča treninge in nastope v polni obremenitvi, so potrdili na krovni zvezi.

Poškodovani Benjamin Šeško na Brdu pri Kranju trenira z reprezentanco. Foto: Aleš Fevžer

V obeh primerih bo potrebna rehabilitacija, katere trajanje presega čas tokratnih reprezentančnih aktivnosti. Brekalo in Šeško bosta zdravljenje in okrevanje nadaljevala v svojih matičnih klubih, so dodali pri Nogometni zvezi Slovenije.

Jaka Bijol bo tokrat v kapetanski vlogi nadomestil poškodovanega Jana Oblaka. Foto: Aleš Fevžer

Že prej je bilo jasno, da zaradi poškodbe tokrat ne bo niti kapetana Jana Oblaka, bo pa Cesarju na voljo "nadomestni" kapetan Jaka Bijol.

Tudi novinci morajo nositi odgovornost

"Zaenkrat ni velikih sprememb, s fanti se po dolgem času vidimo, kar je lepo. Nekaj novih obrazov je v štabu, sledi spoznavanje ta teden, z večino pa se že dobro poznamo," je ob začetku novega reprezentančnega obdobja dejal Bijol.

Kot je dejal, jih zdaj za začetek čakata "težki tekmi, ki pa sta lepa priložnost, da začutimo vse skupaj". "Kakšne bodo spremembe z novim selektorjem, kakšne so nove ideje, je pa tudi rezultat tisti, ki te ponese in ti da dodatno energijo," je povedal Bijol.

Kot pravi, imajo podobno vizijo s selektorjem. "Treba je zadeve obrniti v pozitivno smer. Mislim, da imamo vsi skupni cilj, ki je evropsko prvenstvo. Vemo, kaj bo treba narediti za to," meni srednji branilec.

Boštjan Cesar bo v soboto v Budimpešti debitiral v vlogi selektorja Slovenije. Foto: Aleš Fevžer

Kot je pojasnil, jim za razliko od prejšnjega obdobja zdaj ni treba iti povsem od začetka. "Zdaj imamo dobre temelje za naprej. S fanti se zavedamo, da bo treba dati še več, če si želimo kaj doseči. Tudi novinci v reprezentanci morajo nositi svojo odgovornost."

Cesarjev selektorski debi v soboto

Bijol tudi meni, da sta tekmi z Madžarsko in Črno goro tudi priložnost za poskusiti kaj novega, glede na to, da so "resne" tekme šele jeseni v ligi narodov. "Treba je poskusiti neke stvari, ki jih selektor zahteva. Mislim, da je to priložnost, da tudi nekateri novi lahko pokažejo, kaj lahko prinesejo. Potrebujemo pa vse."

Prav pri mladih, kot sta tudi novinca Jošt Urbančič in Tjaš Begić, bo imel izkušeni Bijol tudi mentorsko vlogo. "Tu sem, da pomagam fantom, da bodo čim boljši, da bodo znali prevzeti odgovornost in da bodo vedeli, da jih rabimo, da dajo novo energijo ter da imajo resnično željo po igranju za reprezentanco, ne pa da samo pridejo sem. Veliko priložnost imajo tu, vsa vrata so jim odprta. Začnemo danes."

Slovenci se bodo z Madžarsko merili 28. marca ob 18.00 v Budimpešti. Ekipi se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred pa še dve s po 2:1 in eno z 1:0.

Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2002, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1. Madžarska je sicer 41. na svetovni lestvici, Slovenija 57., Črna gora pa 82.